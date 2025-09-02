Įtariamasis Ukrainos parlamentaro nužudymo byloje neigia dirbęs Rusijai

„Tai mano asmeninis kerštas prieš Ukrainos pareigūnus“, – reporteriams teigė įtariamasis vaizdo įraše, kuriuo pasidalino Ukrainos žiniasklaida.
Vyras neigė tiesiogiai dirbęs su Rusijos specialiosiomis tarnybomis.
Policija pranešė, kad auka žuvo nuo kulkų krušos. Prezidentas Volodymyras Zelenskis vėliau sakė, kad nužudytas žinomas politikas A. Parubijus, 2-ajame šio amžiaus dešimtmetyje dirbęs parlamento pirmininko poste, ir pasmerkė šį nusikaltimą kaip siaubingą žmogžudystę.
Prezidentas pažadėjo, kad nusikaltimas bus nuodugniai ištirtas.
Pasak policijos, 54 metų A. Parubijus nuo sužeidimų mirė iškart, nusikaltimo vietoje.
A. Parubijus rėmė proeuropietišką 2004-ųjų Oranžinę revoliuciją ir 2014-ųjų Maidano revoliuciją, o 2016–2019 metais buvo Aukščiausiosios Rados pirmininkas.
