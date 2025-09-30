Įvykdytos žudynės bažnyčioje: aiškėja šaulio portretas

Policijos teigimu, sekmadienį vakare, Lietuvos laiku, buvo užpulta vietos mormonų bažnyčia, kur tuo metu vyko pamaldos. Užpuolikas išvertė bažnyčios duris savo džipu, išlipęs ėmė šaudyti iš automato. Po to, kaip manoma, jis papylė benzino ir padegė maldos namus.
„Teisėsaugos pareigūnai atvyko į įvykio vietą per 30 sekundžių nuo pirmojo skambučio numeriu 911. Po aštuonių minučių įtariamąjį automobilių stovėjimo aikštelėje už bažnyčios neutralizavo Gamtos departamento pareigūnas“, – informavo Grand Blanko policijos viršininkas Williamas Renye.
Į ligonines teko skubiai vežti daugiau kaip dešimt žmonių, du iš jų mirė. Bažnyčios pastatas visiškai sudegė ir tik vėliau paaiškėjo, kad aukų yra daugiau.
„Turiu jums keletą naujienų. Bažnyčioje radome dar porą kūnų, taigi bendras aukų skaičius yra keturi. Kaip jau minėjau anksčiau, įtariamasis miręs, taigi per šį tragišką įvykį žuvo penki asmenys“, – pridūrė W. Renye.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Kol kas nėra jokios tikslesnės informacijos apie šio nusikaltimo motyvus.
Žudikas – 40 metų Tomas Stanfordas iš Bartono, Mičigano valstijoje. Jis tarnavo armijos automechaniku per karą Irake, buvo medžiotojas, kartu su žmona augino 10 metų sūnų.
Pažįstamieji apie jį atsiliepė kaip apie aktyvų žmogų, linkusį padėti kitiems.
„Sakė, kad jis buvo armijos veteranas – neįsivaizduoju, ar tai tiesa. Bet jei jis toks buvo ir kažkas jį paskatino, suprantu, kodėl. Ką mes darome dėl savo veteranų? Pastaruoju metu vyksta daug tokių dalykų. Reikia kažką daryti, privalome pradėti rūpintis savo žmonėmis“, – kalbėjo vyras.
Neaišku ir dėl anoniminių grasinimų kitoms vietos bažnyčioms.
„Gavome 911 skambučių dėl bombų bei kitų grėsmių, kad skirtingose vietose, kai kuriose iš jų – bažnyčiose, buvo sprogmenų. Mes sureagavome ir patikrinome tas vietas“, – pranešė Mičigano policijos atstovė Kim Vetter.
Mičigano policija ir Federalinis tyrimų biuras dabar krečia įtariamojo namus ir tikrina jo įrašus socialiniuose tinkluose.
