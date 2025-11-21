Izraelio kariuomenė: per antradienio smūgį Pietų Libane žuvo 13 „Hamas“ teroristų

Libano pareigūnai teigė, kad per antradienį surengtą Izraelio smūgį „Ain al Helweh“ stovyklai žuvo mažiausiai 13 žmonių, tačiau jų tapatybės nebuvo atskleistos.
„13 „Hamas“ teroristų buvo eliminuoti per tikslų IDF (Izraelio kariuomenės) smūgį, nukreiptą į organizacijos mokymo kompleksą Pietų Libane“, – sakoma Izraelio kariuomenės pranešime.
Tarp žuvusiųjų yra „Jawadas Sidawi (Džavadas Sidavis), kuris dalyvavo teroristų mokymuose, po kurių galėtų tęsti teroristinius išpuolius iš Libano teritorijos“ prieš Izraelį ir jo kariuomenę, teigiama pranešime.
Izraelio kariuomenė iš karto neatsakė į naujienų agentūros AFP prašymą pateikti 12 kitų per smūgį žuvusių žmonių vardus.
Izraelio kariuomenė sakė, kad „taikosi į „Hamas“ vadovybę Libane ir toliau smogs „Hamas“ teroristams, kad ir kur jie bebūtų“.
Ketvirtadienį paskelbtame pareiškime, prie kurio pridėtos 13 vaikinų nuotraukos, palestiniečių kovotojų grupuotė „Hamas“ smūgį pavadino „siaubingomis žudynėmis, pareikalavusiomis kelių nekaltų civilių kankinių gyvybių“.
Antradienį kovotojų grupuotė neigė turinti karinių objektų palestiniečių stovyklose Libane ir Izraelio teiginius pavadino melu.
Izraelio kariuomenė paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti smūgis į pastatą, tačiau „Hamas“ teigė, kad buvo taikytasi į „stadioną, kuriame lankydavosi stovyklos jaunimas“, o atakos metu „buvo būrelis jaunų vaikinų“.
Sidone esanti „Ain al Helweh“ yra didžiausia palestiniečių pabėgėlių stovykla Libane.
Izraelis tęsia smūgius Libanui, nepaisant praėjusį lapkritį sudarytų paliaubų, kuriomis siekta užbaigti daugiau nei metus trukusius karo veiksmus su „Hamas“ sąjungininke „Hezbollah“, įskaitant du mėnesius trukusį plataus masto karą.
Naujausi komentarai