 Izraelio kariuomenė: Raudonajam Kryžiui perduoti dar dviejų Gazos Ruože laikytų įkaitų palaikai

2025-10-21 22:22
BNS inf.

Izraelio kariuomenė antradienį pranešė, kad Raudonajam Kryžiui buvo perduoti dar dviejų Gazos Ruože laikytų Izraelio įkaitų palaikai pagal paliaubų susitarimą.

Izraelio kariuomenė: Raudonajam Kryžiui perduoti dar dviejų Gazos Ruože laikytų įkaitų palaikai / AFP nuotr.

