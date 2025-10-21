„Remiantis Raudonojo Kryžiaus pateikta informacija, jiems buvo perduoti dviejų mirusių įkaitų karstai, kuris yra pakeliui pas IDF (kariuomenės) pajėgas Gazos Ruože“, – sakoma kariuomenės pareiškime.
2025-10-21 22:22
Izraelio kariuomenė antradienį pranešė, kad Raudonajam Kryžiui buvo perduoti dar dviejų Gazos Ruože laikytų Izraelio įkaitų palaikai pagal paliaubų susitarimą.
Izraelio kariuomenė: Raudonajam Kryžiui perduoti dar dviejų Gazos Ruože laikytų įkaitų palaikai / AFP nuotr.
