Izraelio kariuomenė per retą didelį išpuolį prieš ją nukovė 10 Gazos Ruožo kovotojų

„Hamas“ ginkluotasis sparnas – Ezzedine'o al Qassamo (Ezedino Kasamo) brigados – savo ruožtu pareiškė nukovęs kelis Izraelio karius.
Izraelio žiniasklaida pranešė, kad tokia ataka prieš karius Gazos Ruože yra itin neįprasta.
„Šiandien maždaug 9 val. (ir Lietuvos laiku) daugiau kaip 15 teroristų pasirodė iš kelių tunelių šachtų prie 90-ojo bataliono posto pietiniame Kan Junise“, – sakoma Izraelio kariuomenės pareiškime.
Kovotojai šaudė ir leido prieštankines raketas į postą, keli jų infiltravosi į jį, bet buvo eliminuoti per kovos veiksmus akis į akį ir paramos smūgius iš oro, nurodė kariuomenė.
Jos pranešime sakoma, kad vienas karys buvo sunkiai sužeistas, o dar du patyrė lengvus sužeidimus.
„Kariai, koordinuodami veiksmus su (Izraelio oro pajėgomis), eliminavo 10 teroristų“, o dar aštuoni kovotojai pabėgo atgal į tunelį, nurodoma pranešime.
Izraelio kariuomenės radijo žurnalistas Doronas Kadoshas (Doronas Kadošas) sakė, kad išpuolis Kan Junise yra išskirtinis šiame kare, o leidinys „The Times of Israel“ pavadino ataką neįprastu incidentu.
Izraelio televizija „Channel 12“ pranešė, kad per šią ataką siekta pagrobti karių.
Ezzedine'o al Qassamo brigados pareiškime teigė, kad jų kovotojai įsiveržė į naujas priešo pozicijas į pietryčius nuo Kan Juniso, taikėsi į kelis tankus bei kelis namus, kuriuose buvo įsitvirtinę Izraelio kariai, ir iš lengvųjų ginklų bei rankinėmis granatomis nukovė kelis izraeliečius.
„Atvykus gelbėjimo pajėgoms, vienas iš Qassamo kovotojų susisprogdino tarp karių, todėl šie žuvo ar buvo sužeisti“, – priduriama pareiškime.
Izraelio kariuomenė naujienų agentūrai AFP paneigė, kad tarp šių „Hamas“ kovotojų buvo vienas ar daugiau sprogdintojų mirtininkų, ar kad „Hamas“ bandė pagrobti Izraelio karių.
„Hamas“ dažnai pasitelkdavo sprogdintojus mirtininkus per antrąją intifadą (sukilimą) prieš Izraelį šio amžiaus pradžioje, tačiau per dabartinį Izraelio ir „Hamas“ karą nebuvo pranešimų apie mirtininkų išpuolius prieš izraeliečių karius Gazos Ruože.
„Hamas“ teigė bandžiusi įvykdyti mirtininko operaciją Tel Avive 2024 metų rugpjūtį. Per tą incidentą žuvo „Hamas“ kovotojas.
Karas Gazos Ruože kilo dėl 2023 metų spalio 7 dieną „Hamas“ surengto išpuolio prieš Izraelį, per kurį, naujienų agentūros AFP skaičiavimais, pagrįstais oficialiais Izraelio duomenimis, žuvo 1 219 žmonių, daugiausia civilių.
Kovotojai taip pat pagrobė 251 įkaitą. Gazos Ruože vis dar yra 49 įkaitai, iš kurių 27, pasak Izraelio kariuomenės, yra žuvę.
„Hamas“ valdomo Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerijos teigimu, per Izraelio atsakomąją kampaniją šioje palestiniečių teritorijoje žuvo daugiau kaip 62 tūkst. žmonių, taip pat daugiausiai civiliai.
