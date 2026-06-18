Izraelio kariuomenė sako toliau veiksianti Pietų Libane

Pareiškimas pasirodė po to, kai JAV ir Iranas pasirašė susitarimą užbaigti karą Artimuosiuose Rytuose, įskaitant Libaną.
Kariuomenė paskelbė savo nustatytos „saugumo zonos“, kuri tęsiasi apie 10 kilometrų Libano teritorijoje, žemėlapį.
Ji nurodė, kad kariai ten ir toliau bus dislokuojami, „siekiant pašalinti grėsmes ir sustiprinti Izraelio šiaurės gyventojų gynybą“.
Vėlesniame pareiškime Izraelio kariuomenės pareigūnas nurodė, kad armija „toliau šalins grėsmes IDF (Izraelio kariuomenės) kariams ir Izraelio Valstybės civiliams, kurios nustatomos už saugumo zonos ribų“.
JAV ir Iranas trečiadienį pasirašė susitarimo memorandumą, skirtą užbaigti karą Artimuosiuose Rytuose, o kovos turėtų būti sustabdytos visuose frontuose, įskaitant Libaną.
Praėjus kelioms valandoms po susitarimo pasirašymo, Libano valstybinė žiniasklaida pranešė, kad per Izraelio smūgius pietų Libane žuvo trys žmonės.
Tuo tarpu Izraelio kariuomenė pranešė apie vieno savo kario žūtį išvakarėse per incidentą Pietų Libane, per kurį taip pat buvo sužeisti dar septyni kariai.
Kariuomenės pareigūnas ketvirtadienį paragino Libano ginkluotąsias pajėgas veikti koordinuotai su Izraelio pajėgomis ir paragino Libano civilius vengti patekti į saugumo zoną.
Nuo tada, kai Iranas ir JAV pirmadienį paskelbė pasiekę susitarimą, smurto lygis Libane smarkiai sumažėjo.
Irano remiama kovotojų grupuotė „Hezbollah“ kovą įtraukė Libaną į karą Artimuosiuose Rytuose, užpuldama Izraelį, kad atkeršytų už Islamo respublikos aukščiausiojo lyderio nužudymą JAV ir Izraelio kampanijos pradžioje.
Izraelis atsakė smūgiais visame Libane ir pradėdamas sausumos invaziją į šalies pietinę dalį, kuri ribojasi su Izraeliu ir ilgą laiką buvo kontroliuojama „Hezbollah“.
Libanas ir Izraelis nuo balandžio tiesiogiai derasi Vašingtone, siekdami nutraukti karo veiksmus tarp Izraelio ir „Hezbollah“ bei atskirti savo konfliktą nuo platesnio regioninio karo.
„Tolesni žingsniai vis dar aptariami per tiesiogines Izraelio ir Libano derybas“, – ketvirtadienį sakė Izraelio kariuomenės pareigūnas. Jis pridūrė, kad „atstovai vėl susitiks kitą savaitę“.
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