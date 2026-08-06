Izraelio kariuomenės vadas: pajėgos Gazos Ruože toliau veiks aktyviai

„Gazos Ruože sudavėme smūgį „Hamas“, smarkiai ją susilpninome ir iš esmės pakeitėme saugumo realybę“, – lankydamas karius Gazos Ruože sakė generolas leitenantas Eyalas Zamiras (Ejalas Zamiras), cituotas kariuomenės pranešime.
„IDF (Izraelio gynybos pajėgos) ir toliau veiks aktyviai bei laikysis mūsų nustatyto principo – šalinti grėsmes ir bet kokioje situacijoje ginti bendruomenes bei jų gyventojus, taip pat užtikrinti jų saugumą“, – teigė jis.
Izraelis nepritarė JAV remiamam planui dėl Gazos Ruožo, pareiškė ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu (Benjaminas Netanjahu), net ir gavęs patikinimų, kad Izraelio pajėgos pasitrauks tik tada, kai „Hamas“ bus nuginkluota.
Tuo tarpu palestiniečių islamistų judėjimas pakartojo savo įsipareigojimą JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) Taikos tarybos praėjusią savaitę paskelbtam gairių planui, kuriame numatyta, kad grupuotė atiduos ginklus, o Izraelis pasitrauks.
Antradienio vakarą savo socialinių tinklų paskyrose paskelbtame vaizdo įraše B. Netanyahu sakė, kad D. Trumpo komanda „tiki, jog gali pasiekti „Hamas“ nuginklavimą ir Gazos Ruožo demilitarizavimą“.
„Mes tai tikriname. Jie atsiuntė mums projektą – mes jam nepritarėme, tai ne mūsų projektas. Mes išsiuntėme savo pastabas“, – teigė jis.
Izraeliui išsakius prieštaravimų pradiniam planui, Taikos taryba pirmadienį susitiko su B. Netanyahu ir patikino jį, kad Izraelio kariuomenė privalės palikti dabartines pozicijas Gazos Ruože tik po „visiško“ „Hamas“ nuginklavimo.
Tačiau spaudimas premjerui iš jo valdančiosios koalicijos dešiniojo sparno auga – du kraštutinių dešiniųjų pažiūrų ministrai pareikalavo naujo balsavimo, kad planas būtų atmestas, teigdami, jog jis neatspindi to, ką patvirtino ministrų kabinetas.
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