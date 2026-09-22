Izraelio ministras: pagrobus bent vieną izraelietį, bus iškeldinti visi Gazos miesto gyventojai

Kalbėdamas 1973 metų Jom Kipuro karo minėjime, gynybos ministras Israelis Katzas taip pat pagrasino sunaikinti infrastruktūrą, o tai, kaip ir priverstinis civilių perkėlimas, pagal Ženevos konvencijas yra karo nusikaltimas.
„Perspėju teroristinę organizaciją ir jos rėmėjus, nuo Irano iki Erdogano – jei bus pagrobtas bent vienas Izraelio karys ar civilis, visas Gazos miestas su jo namais ir teroro bokštais bus evakuotas į pietus kartu su milijonu jo gyventojų“, – pareiškė I. Kacas, turėdamas omenyje „Hamas“ ir Turkijos prezidentą Recepą Tayyipą Erdoganą, atvirai kritikuojantį Izraelio karinę kampaniją Gazos Ruože.
„Tai kalba, kurią supranta Gazos Ruože ir Libane veikiančios džihadistų teroristinės organizacijos, ir tai yra kalba, kuria mes kalbame – gyventojų evakuacija, infrastruktūros sunaikinimas ir teritorijos perėmimas“, – teigė jis, taip pat paminėdamas Libano grupuotę „Hezbollah“.
Anot savivaldybės duomenų, Gazos mieste gyvena apie 1,1 mln. žmonių. Visame Gazos Ruože yra apie 2 mln. gyventojų, kurie po beveik trejus metus trukusio karo buvo sutelkti į 30 proc. teritorijos, nekontroliuojamos Izraelio.
„Hamas“ 2023 metų spalio 7 dieną surengė kruviniausią istorijoje išpuolį prieš Izraelį, per kurį kovotojai nužudė 1 221 žmogų ir į Gazos Ruožą išsivežė apie 251 įkaitą; Izraelio oficialiais duomenimis, 44 iš jų yra mirę.
Izraelis pradėjo masinį atsakomąjį puolimą, dėl kurio beveik visi gyventojai bent kartą buvo priversti palikti savo namus, o Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija, kuri dirba kontroliuojama „Hamas“ ir kurios duomenys paprastai laikomi patikimais, nurodo, kad žuvo 73 919 žmonių.
I. Katzas neseniai teigė, kad Izraelis sutiko su 2025 metų spalį JAV tarpininkaujamomis paliaubomis tik tam, kad išlaisvintų likusius įkaitus, ir pridūrė besitikintis, jog Izraelis, tęsiantis smūgius mažesniu intensyvumu, sugrįš prie visapusiško karo Gazos Ruože.
Šie komentarai pasirodė prieš pat spalio 27 dienos rinkimus, kuriuose ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu (Benjaminas Netanjahu) susiduria su opozicijos kritika, jog nesugebėjo nei užkirsti kelio išpuoliui, nei pasiekti karinės sėkmės vėliau.
Savo naujausiuose pasisakymuose I. Katzas dar kartą pagrasino sugrįžti prie karo su Iranu, kurio vyriausybė remia „Hamas“.
„Darbas dar nebaigtas, ir jei reikės, suduosime smūgį trečią kartą, kol teroristinis režimas bus nuverstas ir sunaikintas“, – sakė I. Katzas.
Jungtinės Valstijos ir Izraelis bendrai atakavo Iraną vasario pabaigoje. Per pirminį Izraelio smūgį žuvo aukščiausiasis lyderis ajatola Ali Khamenei.
Izraelis nenoromis nutraukė savo kampaniją balandį, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė paliaubas ir siekė derybomis išspręsti karą, kuris smarkiai padidino pasaulines naftos kainas ir sulaukė didelio JAV rinkėjų nepritarimo.
Naujausi komentarai