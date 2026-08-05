Izraelis atnaujino smūgius Libanui, nors tuo pat metu Romoje vyksta abiejų šalių derybos

Nauji smūgiai ir pirmasis per kelias savaites paskelbtas perspėjimas dėl evakuacijos įvyko tuo metu, kai Libanas ir Izraelis Romoje vedė JAV remiamas derybas, kurių tikslas – užbaigti karo veiksmus, Beirutui siekiant, kad Izraelis palaipsniui pasitrauktų iš pietų.
„Reaguodamos į akivaizdų paliaubų pažeidimą, kurį padarė teroristinė organizacija „Hezbollah“, Izraelio gynybos pajėgos (IDF) pradėjo vykdyti tikslius smūgius pietų Libane“, – sakoma kariuomenės pranešime, paskelbtame netrukus po to, kai gyventojams buvo nurodyta evakuotis iš pietuose esančio Mansurio miestelio.
Libano valstybinė žiniasklaida pranešė, kad vienas žmogus žuvo, o 11 buvo sužeisti per atskirą smūgį.
Birželį vykusiose JAV remiamose derybose Izraelis ir Libanas pasiekė pagrindinį susitarimą, apimantį „Hezbollah“ nusiginklavimą, laipsnišką Izraelio pajėgų pasitraukimą iš Libano pietų ir Libano kariuomenės dislokavimą regione, pradedant nuo bandomųjų zonų, vadinamų „pilotinėmis zonomis“.
Šios savaitės derybos, kurios turėtų tęstis iki ketvirtadienio, yra septintasis Vašingtono tarpininkaujamų derybų raundas nuo tada, kai kovo mėnesį „Hezbollah“ įtraukė Libaną į Artimųjų Rytų karą, palaikydama savo rėmėją Iraną ir raketų ugnimi apšaudydama Izraelį.
Izraelis atsakė intensyviais oro smūgiais ir sausumos invazija, per kuriuos, kaip teigia Libanas, žuvo daugiau nei 4 300 žmonių.
Trečiadienį Izraelio kariuomenė, pateikdama pirmąjį tokį įspėjimą nuo birželio, Mansurio gyventojams pranešė: „Atsižvelgiant į „Hezbollah“ paliaubų susitarimo pažeidimus, Izraelio gynybos pajėgos priverstos imtis prieš ją jėgos veiksmų.“
„Dėl savo saugumo turite nedelsdami evakuotis iš savo namų ir vykti į šiaurę“, – arabų kalba platformoje „X“ rašė kariuomenės atstovė spaudai Ella Waweya.
Mansurio miestelis, esantis maždaug už devynių kilometrų į pietus nuo Tyro bei 10 km į šiaurę nuo Izraelio, ir jo apylinkės pastarosiomis savaitėmis patyrė keletą Izraelio smūgių ir artilerijos apšaudymų, nepaisant birželį įsigaliojusio paliaubų susitarimo tarp „Hezbollah“ ir Izraelio.
Birželio 22 d. miestelio savivaldybė pranešė gyventojams, kad jie gali grįžti, tačiau paprašė vengti tos miesto dalies, kuri patenka į Izraelio vadinamąją „saugumo zoną“ pietų Libane.
„Saugumo zona“ – tai teritorijos ruožas, kuriame Izraelio pajėgos toliau vykdo operacijas ir kuris driekiasi apie 10 km gilyn į pietų Libano teritoriją palei sieną su Izraeliu.
(be temos)