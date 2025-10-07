Izraelis mini antrąsias spalio 7-osios išpuolio metines

Prieš dvejus metus tą pačią dieną, baigiantis žydų šventei Sukotui, „Hamas“ vadovaujami kovotojai surengė netikėtą išpuolį prieš Izraelį, kuris tapo daugiausiai aukų pareikalavusia diena šalies istorijoje.
Palestiniečių kovotojai pažeidė Gazos Ruožo ir Izraelio sieną, šaunamaisiais ginklais, raketomis ir granatomis šturmuodami Pietų Izraelio bendruomenes ir muzikos festivalį dykumoje.
Per tą išpuolį Izraelio pusėje žuvo 1 219 žmonių, daugiausia civilių, rodo naujienų agentūros AFP kaupiami duomenys, paremti oficialia Izraelio informacija.
Islamistai taip pat paėmė 251 įkaitą, iš kurių 47 vis dar yra Gazos Ruože. Izraelio kariuomenė teigia, kad 25 iš jų yra žuvę.
Antradienį Izraelyje numatyti atminimo renginiai.
Dešimtys muzikos festivalyje „Nova“ žuvusiųjų artimųjų ir draugų uždegė žvakutes ir tylos minute pagerbė aukas išpuolio vietoje Izraelio pietuose, kur palestiniečių kovotojai nužudė daugiau kaip 370 žmonių ir paėmė dešimtis įkaitų.
Pirmadienį daug izraeliečių nuvyko į festivalio vietą.
„Tai buvo labai sunkus ir didžiulis incidentas, kuris čia įvyko, – AFP sakė mokytojas Eladas Ganczas, gedėdamas žuvusiųjų. – Tačiau mes norime gyventi ir, nepaisant visko, tęsti savo gyvenimą, prisimindami tuos, kurie buvo čia ir kurių, deja, nebėra su mumis.“
Kita ceremonija vyks vadinamojoje Tel Avivo įkaitų aikštėje, kur kas savaitę yra rengiami mitingai, per kuriuos raginama paleisti įkaitus.
Spalio 16 dieną planuojama surengti valstybės organizuojamą minėjimą.
Nesiliaujantys Izraelio kariniai veiksmai
Izraelio atsakomoji karinė kampanija Gazos Ruože iš oro, sausumos ir jūros nesiliauja, per ją žuvo dešimtys tūkstančių palestiniečių, o didžiulė dalis teritorijos buvo sugriauta.
Per šį puolimą žuvo mažiausiai 67 160 palestiniečių, rodo „Hamas“ valdomos teritorijos Sveikatos apsaugos ministerijos duomenys, kuriuos Jungtinės Tautos (JT) laiko patikimais.
Šiuose skaičiuose civiliai gyventojai ir kovotojai neskiriami, tačiau nurodoma, kad daugiau kaip pusė žuvusiųjų yra moterys ir vaikai.
Ištisi rajonai buvo sulyginti su žeme, namai, ligoninės, mokyklos ir vandentiekio tinklai sugriauti.
Šimtai tūkstančių benamių Gazos Ruožo gyventojų dabar glaudžiasi perpildytose stovyklose ir atvirose teritorijose, kur labai menkos galimybės gauti maisto, vandens, neužtikrintos deramos sanitarinės sąlygos.
„Per šį karą praradome viską: namus, šeimos narius, draugus, kaimynus, – sakė 36 metų Hanan Mohammed (Hanan Mohamed), priverstinai palikusi savo namus Džabalijoje. – Negaliu sulaukti, kol bus paskelbtos paliaubos ir baigsis šis nesibaigiantis kraujo praliejimas ir mirtis (...); nieko daugiau nebelieka, tik griūtis.“
Po dvejų metų karo 72 proc. izraeliečių teigia esantys nepatenkinti tuo, kaip vyriausybė tvarkosi su karu, rodo naujausia Tel Avive įsikūrusio analitinio centro „Institute for National Security Studies“ (INSS) apklausa.
Titaniškas darbas
Per karą Izraelis išplėtė savo karinę aprėptį ir smogė taikiniams penkiose Artimųjų Rytų regiono sostinėse, įskaitant Irane, ir nukovė kelis aukšto rango „Hamas“ veikėjus bei „Hezbollah“ lyderį Hassaną Nasrallah.
Izraelis ir „Hamas“ dabar patiria vis didesnį tarptautinį spaudimą nutraukti karą: praėjusį mėnesį JT tyrėjai apkaltino Izraelį genocidu Gazos Ruože, o teisių grupės kaltino „Hamas“ karo nusikaltimais per spalio 7-osios išpuolį. Abi pusės kaltinimus atmeta.
Praėjusią savaitę JAV prezidentas Donaldas Trumpas pristatė 20 punktų planą, kuriame raginama nedelsiant nutraukti ugnį, kai tik „Hamas“ paleis visus įkaitus, grupuotei nusiginkluoti ir Izraeliui palaipsniui pasitraukti iš Gazos Ruožo.
Pirmadienį Egipto kurortiniame Šarm aš Šeicho mieste prasidėjo netiesioginės derybos, tarpininkams tarp delegacijų keliaujant griežto saugumo sąlygomis.
Su Egipto žvalgybos tarnyba siejama naujienų agentūra „al Qahera News“ teigė, kad diskusijose daugiausia dėmesio skirta „parengti pamatines sąlygas“ apsikeitimui įkaitais ir kaliniais pagal D. Trumpo planą.
Vienas palestiniečių šaltinis, artimas „Hamas“ derybininkams, sakė, kad derybos, kurios prasidėjo Spalio 7-osios metinių išvakarėse, gali trukti kelias dienas.
D. Trumpas pareikalavo iš derybininkų greičio siekiant užbaigti karą Gazos Ruože, kur pirmadienį Izraelis toliau tęsė smūgius.
Antradienį Izraelio kariuomenė pranešė užfiksavusi iš Gazos Ruožo paleistą sviedinį, tačiau apie sužeistuosius žinių nėra.
JAV prezidentas televizijai „Newsmax TV“ sakė: „Manau, kad esame labai, labai arti susitarimo (...). Manau, kad dabar rodoma daug geros valios. Iš tikrųjų tai gana nuostabu.“
Nors abi šalys pasveikino įvertino D. Trumpo pasiūlymą, manoma, kad susitarti dėl jo detalių bus nepaprastai sunki užduotis.
Anksčiau kare dukart buvo susitarta dėl paliaubų, per kurias pavyko išlaisvinti dešimtis įkaitų.
Tačiau Izraelio kariuomenės vadas generolas leitenantas Eyalas Zamiras (Ejalas Zamiras) perspėjo, kad jei šios derybos žlugs, kariuomenė „grįš prie kovų“ Gazos Ruože.
