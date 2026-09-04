Izraelis pranešė Gazos Ruože nukovęs tris palestiniečių teroristus

peržengė vadinamąją geltonąją liniją, žyminčią perėjimą į Izraelio kontroliuojamą teritoriją, ir priartėjo prie Izraelio karių, pranešė ginkluotosios pajėgos. Izraelio kariuomenės duomenimis, tai buvo du atskiri incidentai.
Kariuomenė tris nužudytus palestiniečius pavadino teroristais. Palestiniečių naujienų agentūra WAFA pranešė, kad nuo Izraelio karių šūvių Beit Lahijos mieste teritorijos šiaurėje žuvo du žmonės ir keli buvo sužeisti. Izraelio pajėgos esą užpuolė grupę žmonių. Ar tam buvo priežastis, nepranešama.
Al Šifos ligoninė informavo, kad vienam iš žuvusiųjų Beit Lahijoje buvo tik 13 metų. Kol kas nėra aišku, ar tai vienas iš incidentų, apie kuriuos pranešė Izraelio kariuomenė. Paprašyta komentaro, Izraelio kariuomenė pareiškė, kad tiria šį atvejį.
Nuo 2025 m. spalio Gazos kare galioja paliaubos, tačiau vis pasitaiko mirtinų incidentų ir atakų. Pastaruoju metu Izraelis vėl sustiprino savo oro smūgius ir, jo pačio teigimu, taikėsi į aukšto rango „Hamas“ vadus.
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