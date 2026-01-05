Izraelis smogė Libanui

Tai radikalių islamistinių grupuočių „Hezbollah“ ir „Hamas“ pozicijos, pirmadienį pareiškė kariuomenė. Prieš tai ji nurodė evakuoti keturis kaimus kaimyninės šalies rytuose ir pietuose. Pasak karinio atstovo, atakos nukreiptos prieš „Hezbollah“ ir „Hamas“ karinę infrastruktūrą Hamaroje bei Ain el Tinehe rytinėje Bekos slėnio dalyje bei Kfar Hatoje ir Anane pietuose.
Izraelis ir Libanas 2024 m. susitarė dėl paliaubų, kurioms tarpininkavo JAV. Taip baigėsi daugiau kaip metus trukę mūšiai tarp Izraelio ir „Hezbollah“, kurie susilpnino Irano remiamą grupuotę. Nuo tada abi pusės kaltina viena kitą pažeidinėjant paliaubas.
Libanas patiria didėjantį JAV ir Izraelio spaudimą nuginkluoti „Hezbollah“. Libano vadovybė baiminasi, kad Izraelis gali išplėsti atakas, kad priverstų ją greičiau konfiskuoti „Hezbollah“ arsenalą.
