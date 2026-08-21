 Izraelis tęsia atakas Libane

Izraelis tęsia atakas Libane

2026-08-21 16:52
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Izraelio pajėgos tęsia savo atakas Libane. Libano saugumo šaltinių duomenimis, naktį smogta strategiškai svarbių Ali al Tahero aukštumų apylinkėms netoli Nabatijos miesto.

<span>Izraelis tęsia atakas Libane</span>
Izraelis tęsia atakas Libane / Asociatyvi Scanpix nuotr.

Be to, valstybinė Libano naujienų agentūra NNA pranešė apie atakas Bint Džbeilio rajone ir į pietus nuo pakrantės miesto Tyro. Izraelio kariuomenė pareiškė, kad tai „rutininės atakos“.

Apie 600 metrų aukštyje esanti Ali al-Tahero teritorija laikoma strategiškai svarbiu tašku, iš kurio atsiveria vaizdas į didelę regiono dalį. Ši teritorija yra svarbi Irano remiamos „Hezbollah“ grupuotės operacijų bei įtakos zona ir nuolatinis konflikto su Izraeliu židinys. „Hezbollah“ šaltiniai pabrėžė, kad organizacija niekam neperleis Ali al Tahero kontrolės. Ten, kaip manoma, yra ir požeminė grupuotės tunelių sistema.

„Hezbollah“ įtraukė Libaną į JAV ir Izraelio vasario pabaigoje pradėtą karą su Iranu, kai netrukus po jo pradžios paleido raketas į Izraelį. Izraelis į tai atsakė smūgiais ir sausumos operacija, per kurią žuvo daugiau nei 4 tūkst. libaniečių.

Nepaisant paliaubų, Izraelis ir toliau laiko savo karius Pietų Libane ir beveik kasdien vykdo atakas.

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