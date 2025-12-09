Japonijoje per galingą žemės drebėjimą sužeista 30 žmonių

Japonijos meteorologijos agentūra (JMA) paskelbė, jog 7,5 balo žemės drebėjimas (pradinis balas buvo 7,6), įvykęs pirmadienį 23 val. 15 min. vietos (16 val. 15 min. Lietuvos) laiku, padidino tikimybę, kad artimiausiomis dienomis gali būti daugiau panašaus stiprumo ar dar stipresnių drebėjimų.
Japonijos ministrė pirmininkė Sanae Takaichi (Sanajė Takaiči) pranešė, kad per žemės drebėjimą prie šiaurinės Aomorio prefektūros pakrantės, sukėlusį iki 70 cm aukščio cunamio bangas, buvo sužeista 30 žmonių.
Pasak Priešgaisrinės apsaugos ir nelaimių valdymo agentūros, pagrindinėje šiaurinėje Hokaido saloje vienas žmogus buvo sunkiai sužeistas.
Vaizdo įrašuose matyti prekybos centre įsikibę į stalą su nuo lentynų nukritusiais daiktais žmonės, taip pat plyšiai gatvėse ir mažiausiai vienas automobilis, įstrigęs duobėje.
Kitur ant kelių ir šaligatvių mėtėsi stiklo šukės.
Iš pradžių buvo pranešta apie kelis gaisrus, tačiau Japonijos vyriausybės vyriausiasis atstovas Minoru Kihara antradienį sakė, kad buvo patvirtintas tik vienas pastato gaisras.
Naujienų agentūros AFP reporteris pranešė, kad Hokaido saloje žemė smarkiai drebėjo apie 30 sekundžių ir kad gyventojai gavo įspėjimus į mobiliuosius telefonus.
Hačinohėje žemės drebėjimas pagal Japonijoje naudojamą septynbalę skalę buvo įvertintas šešiais balais.
Oro temperatūrai esant arti nulio, apie 2,7 tūkst. namų ūkių liko be elektros, tačiau daugumoje vietovių iki antradienio ryto elektros tiekimas buvo atkurtas, pranešė komunalinių paslaugų teikėjai.
Iš pradžių JMA perspėjo apie iki trijų metrų aukščio cunamio bangas, galėjusias padaryti didelę žalą.
Dėl žemės drebėjimo iš pradžių buvo nurodyta evakuotis apie 28 tūkst. žmonių, pranešė gelbėjimo tarnybos. Žiniasklaidos pranešimuose teigiama, kad kai kurios laikinos prieglaudos buvo sausakimšos.
Didžiausios užfiksuotos cunamio bangos siekė 70 cm, o po kelių valandų perspėjimai dėl cunamio buvo atšaukti.
Kai kuriose vietovėse buvo sustabdytas greitųjų traukinių „Shinkansen“ eismas, inžinieriams tikrinant, ar nebuvo pažeisti bėgiai.
Higašidorio ir Onagavos atominėse elektrinėse jokių sutrikimų neaptikta, pranešė operatorė „Tohoku Electric Power“.
JMA perspėjo žmones būti atsargius, nes panašaus stiprumo drebėjimų šią savaitę gali būti ir daugiau.
