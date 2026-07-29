Japonijoje per galingą žemės drebėjimą žuvo penki žmonės, yra dingusiųjų

Tarp žuvusiųjų yra dvi moterys prekybos centre ir dar trys žmonės kitose pietvakarinio Kumamoto regiono vietose, kurias antradienį supurtė 7,1 balo stiprumo požeminiai smūgiai, naujienų agentūrai AFP nurodė Priešgaisrinės apsaugos ir nelaimių valdymo agentūra.
Septyni žmonės buvo sunkiai sužeisti.
Kaip naujienų agentūrai „Kyodo“ teigė vyriausybės šaltinis, prekybos centrą Kašimos mieste tikriausiai nuniokojo dujų sprogimas, dėl kurio įgriuvo lubos ir sienos.
„Sprogimas įvyko po to, kai pirkėjai ir darbuotojai evakavosi“, – AFP sakė prekybos centro operatorės „Aeon“ atstovas.
Iš prekybos centro buvo išgelbėti aštuoni žmonės, penki iš jų patyrė sužalojimų, AFP sakė vietos pareigūnas.
Pradinėse ataskaitose buvo teigiama, kad viduje įstrigo nuo 20 iki 30 žmonių, tačiau transliuotojas NHK trečiadienio rytą citavo policiją, teigiančią, kad šis skaičius yra mažesnis.
„Tikslus skaičius nėra žinomas. Neabejotina, kad įstrigo darbuotojai, tačiau neaišku, ar tarp jų yra lankytojų“, – policiją citavo NHK.
Pareigūnai pridūrė, kad nepavyko rasti saugaus patekimo į pastatą kelio, todėl iki šiol į jį patekti nebuvo įmanoma.
Jatsuširo mieste esančioje „Nippon Paper Industries“ gamykloje, kur iš dalies sugriuvo kaminas, vietos valdžia pranešė, kad devyni žmonės yra dingę be žinios.
Visame Kumamoto regione, kurį 2016 metais per dvi dienas supurtė du žemės drebėjimai, nusinešę 273 gyvybes, trečiadienio rytą 36,88 tūkst. namų ūkių ir įstaigų liko be elektros, pranešė pareigūnai.
Galingas požeminis smūgis įvyko antradienį 16 val. 27 min. vietos (10 val. 27 min. Lietuvos) laiku. JAV geologijos tarnybos (USGS) duomenimis, drebėjimas buvo 6,8 balo stiprumo, o jo židinys – 10 kilometrų gylyje.
Drebėjimas sukėlė gaisrų, sugriovė pastatų, apgadino tiltų – įskaitant pėsčiųjų perėjos dalį, įkritusią į upę – ir apvertė krovininį traukinį.
Kumamote buvusi 35 metų įdarbinimo agentė Chiharu Hara (Čiharu Hara) AFP pasakojo, kad drebėjimo metu jautėsi siaubingai.
„Biuras smarkiai siūbavo į šonus. Bijojau, kad jis sugrius. Visi paniro į paniką“, – sakė C. Hara.
AFP patvirtintuose vaizdo įrašuose matyti siūbuojančios sunkiosios transporto priemonės, gatvių žibintai ir šviesoforai. Kitose vietose matyti, kaip automobiliai dviejų eismo juostų kelyje atsargiai važiuoja per suskilusio asfalto ruožus.
Saugumo kameros smarkiai drebėjo.
Vaizdo įrašuose taip pat matyti, kaip griūva šimtmečius skaičiuojančios Kumamoto pilies sienos dalys.
Daug kelių buvo uždaryta, o greitųjų „Shinkansen“ traukinių eismas regione sustabdytas. Kumamoto oro uostas buvo uždarytas kelioms valandoms, tačiau antradienio vakarą vėl atidarytas.
Japonijos kariuomenė mobilizavo 3,6 tūkst. karių gelbėjimo operacijoms ir išsiuntė 20 orlaivių žalai iš oro įvertinti, pranešė gynybos ministras.
Japonija yra viena seismiškai aktyviausių pasaulio šalių, esanti ant keturių didžiųjų tektoninių plokščių palei vakarinį Ramiojo vandenyno „Ugnies žiedo“ pakraštį.
Šiame salyne, kuriame gyvena apie 125 mln. žmonių, kasmet įvyksta šimtai požeminių smūgių, ir šiai šaliai tenka apie 18 proc. visų pasaulio žemės drebėjimų.
Didžioji jų dauguma yra silpni, nors jų padaryta žala priklauso nuo vietos ir gylio po Žemės paviršiumi, kuriame jie įvyksta.
Japoniją vis dar persekioja 2011 metais įvykusio galingo 9,0 balo stiprumo povandeninio žemės drebėjimo prisiminimai, sukėlusio cunamį, per kurį žuvo arba dingo apie 18,5 tūkst. žmonių ir buvo nuniokota Fukušimos atominė elektrinė.
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