Japonijoje – išpuolis: panaudojant peilį ir purškiamą skystį sužeista 14 žmonių

„14 žmonių bus pervežti greitosios pagalbos tarnybų“, – naujienų agentūrai AFP teigė Mišimos miesto Šidzuokos regione ugniagesių departamento pareigūnas Tomoharu Sugiyama (Tomoharu Sugijama).
Jis teigė, kad apie 16.30 val. vietos (9.30 val. Lietuvos) laiku buvo gautas skambutis iš netoliese esančios gumos gamyklos, kad „kažkas peiliu dūrė penkiems ar šešiems žmonėms“ ir kad taip pat buvo panaudotas „purškiamas skystis“.
Japonijos žiniasklaida, įskaitant visuomeninį transliuotoją NHK, pranešė, kad policija sulaikė vyrą, įtariamą bandymu nužudyti.
Dienraščio „Asahi Shimbun“ cituoti tyrimui artimi šaltiniai sakė, kad 30-metis vyras buvo susijęs su fabriku.
Laikraštis ir kiti žiniasklaidos šaltiniai pranešė, kad jis, atrodo, dėvėjo dujokaukę.
„Asahi Shimbun“ taip pat teigė, kad jis buvo ginkluotas, leidinio žodžiais, išgyvenimo peiliu.
NHK skelbė, kad vyras policijai sakė esąs 38 metų amžiaus.
Sužalojimų sunkumas kol kas nežinomas, tačiau NHK pranešė, kad visos aukos buvo sąmoningos.
T. Sugiyama sakė, kad mažiausiai šešios iš 14 aukų buvo išvežtos į ligoninę greitosios pagalbos automobiliais. Tiksli informacija dėl sužalojimų pobūdžio taip pat nėra žinoma.
Mišimoje esanti gamykla priklauso kompanijai „Yokohama Rubber Co.“, kurios veikla, kaip nurodyta bendrovės interneto svetainėje, apima sunkvežimių ir autobusų padangų gamybą.
Japonijoje nusikalstamumo lygis yra vienas mažiausių pasaulyje, o žmogžudystės įvyksta labai retai, iš dalies dėl griežtų ginklų laikymo taisyklių.
Visgi Japonijoje retkarčiais pasitaiko smurtinių nusikaltimų panaudojant peilius ir net šaudynių, įskaitant buvusio ministro pirmininko Shinzo Abe (Šindzo Abės) nužudymą 2022-aisiais.
Vienas japonas spalį buvo nuteistas mirties bausme už seriją išpuolių 2023-iaisiais, kurių metu žuvo keturi žmonės, tarp jų du policijos pareigūnai.
Taip pat vienas 43-ejų vyras buvo apkaltintas pasikėsinimu nužudyti po to, kai vienoje Tokijo stotyje, netoli Tokijo universiteto, prestižiškiausio Japonijoje, užpuolė jauną vyrą.
Naujausi komentarai