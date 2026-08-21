Japonijoje penkių žmonių žudikui įvykdyta mirties bausmė

Pasak institucijų, Sunao Takami buvo pakartas. Jis netoli savo gyvenamosios vietos Osakoje apipylė benzinu ir padegė žaidimų saloną. Žuvo keturi lankytojai ir vienas darbuotojas.
Pastarąjį kartą mirties bausmė Japonijoje buvo įvykdyta 2025 m. birželio mėnesį – tada mirti buvo pasiųstas asmuo, žinomas kaip „Tviterio žudikas“, kuris nužudė devynis žmones.
Japonija ir Jungtinės Valstijos yra vienintelės dvi G7 valstybės, kurios vis dar vykdo mirties bausmę. Aiški Japonijos gyventojų dauguma pritaria šiai praktikai. 2024 m. vyriausybės atliktoje apklausoje 83 proc. respondentų mirties bausmę įvardijo kaip „neišvengiamą“. Tačiau apklausa taip pat parodė, kad per penkerius metus mirties bausmės panaikinimo šalininkų padaugėjo nuo 9 iki 17 proc.
Šiuo metu, remiantis oficialiais duomenimis, Japonijoje mirties bausmės laukia apie 100 nuteistųjų.
Naujausi komentarai