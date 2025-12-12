Japonijoje po 6,7 balo žemės drebėjimo paskelbtas cunamio pavojus

JMA perspėjo, kad šiaurinę Ramiojo vandenyno pakrantę gali pasiekti iki vieno metro aukščio cunamio bangos.
JAV geologijos tarnyba (USGS) patvirtino, kad šio seisminio įvykio stiprumas siekė 6,7 balo, o jo židinys buvo užfiksuotas už 130 km nuo Ivatės prefektūroje, pagrindinėje Honšiū saloje, esančio Kudžio miesto.
Naujieji požeminiai smūgiai sukrėtė regioną po to, kai anksčiau šią savaitę toje pačioje vietoje įvyko 7,5 balo stiprumo drebėjimas, per kurį buvo sužeista mažiausiai 50 žmonių.
Branduolinio reguliavimo tarnybos duomenimis, regione esančiuose branduoliniuose objektuose jokių nukrypimų nuo normos kol kas nepastebėta.
JMA anksčiau buvo išplatinusi specialų patariamąjį pranešimą, prognozuojantį dar vieną didelį drebėjimą per savaitę, taip atkreipdama dėmesį į tebesitęsiantį seisminį pavojų šiame regione.
