Japonijoje žemės drebėjimo aukų skaičius išaugo iki trylikos

Ministrė pirmininkė Sanae Takaichi teigė, kad pareigūnai patvirtino 13 mirčių kitą dieną po to, kai antradienio popietę 7,1 balo stiprumo žemės drebėjimas smogė Kumamoto prefektūrai, esančiai pagrindinėje Kiūšiū saloje Japonijos pietvakariuose.
Žuvusiųjų skaičius gali išaugti iki kelių dešimčių, pranešė Japonijos naujienų agentūra „Kyodo“, citavusi vyriausybės atstovą.
Žemės drebėjimas apgadino pastatus ir kelius visame regione, o dešimtys žmonių buvo sužeisti, pranešė vietos žiniasklaida. Pareigūnai taip pat ieškojo dingusių asmenų.
Gelbėjimo operacijos tęsėsi, avarinėms tarnyboms skubant surasti po griuvėsiais įstrigusius išgyvenusius žmones.
Dvi žūtys – po sprogimo prekybos centre
Po sprogimo prekybos centre, įvykusio po žemės drebėjimo, buvo patvirtintos dviejų moterų mirtys, o dar viena moteris buvo rasta be sąmonės, pranešė „Kyodo“, remdamasi pareigūnais.
Pasak transliuotojo NHK, dar penki žmonės buvo išgelbėti su sužalojimais.
Manoma, kad sprogimą sukėlė dujų nuotėkis. NHK parodė vieno vairuotojo nufilmuotą vaizdo įrašą, kuriame matyti sprogimas, dėl kurio sugriuvo lubos bei sienos ir liko tik pastato plieninis karkasas.
Pasak prekybos centro operatoriaus, sprogimo metu darbuotojai ir klientai jau buvo evakuoti dėl žemės drebėjimo.
Kaip trečiadienio rytą pranešė NHK, popieriaus gamykloje sugriuvo kaminas, o vėliau ten buvo rasti du žmonės, kuriems nustatytas širdies ir plaučių sustojimas (klinikinė mirtis – red.) – terminas, dažnai vartojamas Japonijoje, iki kol gydytojas oficialiai patvirtina mirtį.
Prieš dešimtmetį Kumamoto prefektūrą taip pat ištiko 7,3 balo stiprumo žemės drebėjimas, kurio metu žuvo dešimtys žmonių, o dešimtys tūkstančių buvo priversti evakuotis į laikinas prieglaudas.
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