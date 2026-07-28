Japonijos pietuose po galingo žemės drebėjimo paskelbtas įspėjimas dėl cunamio

Agentūros teigimu, 16 val. 27 min. vietos (10 val. 27 min. Lietuvos) laiku Kiūšiū saloje užfiksuotas požeminis smūgis taip pat pasiekė aukščiausią įmanomą septintąjį lygį pagal Japonijos „Shindo“ skalę.
Pranešama, kad cunamio bangos gali siekti iki vieno metro ir kilti apie 17 val. vietos (11 val. Lietuvos) laiku.
Transliuotojas NHK nurodė, kad tokio aukščio bangos jau galėjo būti užfiksuotos.
Birželio 25 dieną šiaurės Japonijoje įvyko 7,2 balo žemės drebėjimas, tačiau jis nepareikalavo aukų ir nesukėlė didelės žalos.
Japonija yra viena iš aktyviausių seisminių zonų pasaulyje, esanti ant keturių didžiųjų tektoninių plokščių palei vakarinį Ramiojo vandenyno „Ugnies žiedo“ pakraštį.
Salynas, kuriame gyvena apie 125 mln. žmonių, kasmet paprastai patiria šimtus požeminių smūgių. Japonijoje įvyksta apie 18 proc. visų pasaulio žemės drebėjimų.
Didžioji dauguma jų yra silpni, nors jų sukeliama žala skiriasi priklausomai nuo vietos ir gylio po Žemės paviršiumi, kuriame jie kyla.
Šalį vis dar persekioja prisiminimai apie 2011 metais įvykusį galingą 9 balų povandeninį žemės drebėjimą, kuris sukėlė cunamį, nusinešusį arba pradanginusį apie 18,5 tūkst. žmonių gyvybių ir sukėlusį katastrofą Fukušimos atominėje elektrinėje.
Šių metų balandžio 20 d. šalies šiaurėje įvyko 7,7 balo žemės drebėjimas, per kurį buvo sužeista mažiausiai 10 žmonių, o Tokijuje siūbavo dideli pastatai.
Tai paskatino pareigūnus paskelbti specialią rekomendaciją, įspėjančią apie padidėjusią 8 balų ar stipresnio balo žemės drebėjimų riziką.
Po savaitės ši rekomendacija buvo atšaukta.
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