Jaroslavlyje – Ukrainos dronų ataka, o Permėje – maldos, siekiant nuo jų apsiginti

Jaroslavlio srities gubernatorius Michailas Jevrajevas „Telegram“ pranešė, kad regionas patyrė „priešišką Ukrainos bepiločių orlaivių ataką“. Jis pridūrė, kad saugumo sumetimais laikinai apribotas eismas kelyje iš Jaroslavlio link Maskvos.
Vėliau jis teigė, kad dauguma bepiločių orlaivių esą buvo numušti, tačiau patvirtino, kad buvo smogta pramoniniam objektui. Gaisrą gesina gelbėjimo tarnybos, apie sužeistuosius nepranešta.
Gubernatorius taip pat perspėjo, kad numuštų dronų nuolaužų vis dar gali būti rasta vietovėje ir jos renkamos tyrimui.
Vietiniai „Telegram“ stebėsenos kanalai pranešė, kad taikinys galėjo būti „Slavneft-YANOS“ naftos perdirbimo gamykla, šešta pagal dydį Rusijoje, o jos metinis pajėgumas yra apie 15 mln. tonų naftos.
Rusijos gynybos ministerija teigė, kad jos oro gynybos sistemos per naktį perėmė 315 ukrainiečių bepiločių orlaivių, taip pat ir virš Jaroslavlio srities.
Ukraina šios atakos nekomentavo.
Permėje – maldos
Tuo tarpu Permės mieste Rusijos stačiatikių bažnyčios dvasininkai surengė pamaldas ir procesiją su Dievo Motinos ikona, stengiantis apsaugoti miestą nuo dronų atakų po smūgių vietos naftos infrastruktūrai.
Pasak vyskupijos, kurią cituoja leidinys „Komsomolskaja pravda“, procesija įvyko gegužės 12 d., o jos metu buvo sustota „svarbiausiuose taškuose“ visame mieste. Jai vadovavo metropolitas Metodijus.
„Pastaruoju metu kelis kartus buvo skelbta apie dronų atakas mūsų mieste, todėl, siekiant išvengti šios nelaimės, Permės metropolijos vadovas surengė pamaldas“, – pranešė vyskupija.
Permėje, esančioje už daugiau kaip 1 500 km nuo Ukrainos sienos, pastaruoju metu ne kartą buvo smogta energetikos infrastruktūrai.
Balandžio 29 d. po smūgio linijinei gamybos ir dispečerinei stočiai, prijungtai prie „Transneft“ sistemos kilo didelis gaisras. Kitą dieną taip pat buvo atakuota bendrovei „Lukoil“ priklausanti Permės naftos perdirbimo gamykla.
Vėlesni smūgiai, kaip pranešama, sutrikdė įmonės veiklą, kai kurie perdirbimo įrenginiai buvo išjungti. Pasak „Reuters“, pagrindiniai pirminio perdirbimo įrenginiai buvo apgadinti arba sustabdyti, o remontas gali užtrukti ne vieną savaitę.
Vėliau Ukrainos saugumo tarnyba (SBU) patvirtino prisidėjusi prie smūgių Rusijos naftos infrastruktūrai Permės srityje, teigdama, kad tokios atakos mažina degalų tiekimą Rusijos kariuomenei ir verčia Maskvą nukreipti išteklius remontui.