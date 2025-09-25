JAV administracija šūvius Dalaso migracijos tarnyboje susiejo su „radikaliąja kaire“

Nacionalinio saugumo departamentas pranešė, kad buvo šaudoma nuo netoliese esančio stogo, šaulys taip pat taikėsi į saugomoje teritorijoje esančią transporto priemonę. Pasak vietos policijos, buvo sužeisti trys sulaikytieji, iš kurių vienas įvykio vietoje mirė, o kiti du buvo nuvežti į ligoninę.
Nacionalinio saugumo sekretorė Kristi Noem platformoje „X“ rašė, kad įtariamasis šaulys nusišovė.
Kol kas nei šaulio motyvas, nei aukų tapatybė nėra aiškūs.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas savo socialiniame tinkle „Truth Social“ pareiškė, kad daugėja grasinimų ir išpuolių, kuriuos vykdo „išprotėję radikalūs kairieji“, ir dėl to apkaltino ICE kritikuojančius demokratus. Jokių įrodymų šiam savo teiginiui pagrįsti jis nepateikė.
Per Šiaurės Karolinoje vykusį renginį viceprezidentas J. D. Vance‘as šaulį pavadino „įsiutusiu kairės ekstremistu“, šio teiginio jokiais įrodymais nepagrįsdamas. K. Noem teigė, kad šis išpuolis turėtų būti įspėjimas kraštutiniams kairiesiems, kad retorika, nukreipta prieš ICE, turi pasekmių.
FTB vadovas Kashas Patelis užsiminė, kad išpuolis JAV Teksaso valstijoje galėjo būti politiškai motyvuotas ir nukreiptas prieš imigracijos tarnybų darbą.
K. Patelis platformoje „X“ įkėlė nuotrauką, kurioje matyti panaudotos šovinių tūtelės su užrašu „ANTI ICE“. Nė vienas ICE pareigūnas per išpuolį nenukentėjo. Jis pažymėjo, kad panašus išpuolis liepos mėnesį įvyko ir dar viename ICE sulaikymo centre Teksase.
Šis incidentas įvyko tuo metu, kai Jungtinėse Valstijose tvyro išaugusi įtampa. Dėl suintensyvėjusių reidų, nukreiptų prieš migrantus, kuriuos ICE pareigūnai vykdo pagal griežtesnę D. Trumpo migracijos ir deportacijos politiką, įvairiose vietovėse kilo protestai.
Respublikonų senatorius iš Teksaso Tedas Cruzas paragino politikus liautis vartoti retoriką, kuria „demonizuojamos“ federalinės imigracijos institucijos. „Turime išmokti dirbti kartu nedemonizuodami vieni kitų, nepuldami vieni kitų“, – sakė jis.
