 JAV ambasadorius Izraelyje žydų naujakurių veiksmus pavadino teroru

JAV ambasadorius Izraelyje žydų naujakurių veiksmus pavadino teroru

2026-08-13 11:17
Lina Linkevičiūtė (ELTA)

JAV ambasadorius Izraelyje, kuris yra ištikimas nausėdijų Vakarų Krante šalininkas, ketvirtadienį „teroru“ pavadino naujakurių apsiaustį, nukreiptą prieš palestiniečius, į kurią nesėkmingai bandė įsikišti kariuomenė.

<span>JAV ambasadorius Izraelyje žydų naujakurių veiksmus pavadino teroru</span>
JAV ambasadorius Izraelyje žydų naujakurių veiksmus pavadino teroru / Scanpix nuotr.

Naujakuriai netoli Nabluso nuo sekmadienio blokuoja palestiniečių namus, įskaitant vieną namą, priklausantį JAV piliečiui. Gyventojai teigia, kad jie buvo atkirsti nuo maisto ir kitų atsargų.

„Tų asmenų, kurie įvykdė šį siaubingą teroro aktą, skirtą įbauginti šią šeimą ir prie jos priekabiauti, veiksmai yra pasibjaurėtini“, – socialiniame tinkle „X“ parašė JAV ambasadorius Jeruzalėje Mike‘as Huckabee, reaguodamas į kritiką dėl JAV atsako.

„Tokiam chuliganiškam elgesiui nėra pateisinimo“, – nurodė jis.

M. Huckabee sakė, kad Izraelis įsikišo Jungtinių Valstijų – savo svarbiausių sąjungininkių – prašymu.

Tokios M. Huckabee pastabos ypač stebina, nes jis yra evangelikų krikščionių pastorius, kuris praeityje pritarė žydų įsikūrimui Izraelio okupuotame Vakarų Krante ir atmetė Palestinos valstybės idėją.

Izraelio kariuomenė trečiadienį pasiuntė pajėgas, kurios paėmė palapinę, tačiau liudininkai pažymėjo, kad naujakuriai nepakluso ir liko toje vietoje su antklodėmis.

Kariuomenė vėliau trečiadienį paskelbė, kad pasiųs naują batalioną, kuris bandys įvesti tvarką.

Izraelio naujakurių smurtas prieš palestiniečius Vakarų Krante dramatiškai paaštrėjo po „Hamas“ išpuolio prieš Izraelį iš Gazos Ruožo 2023 m. spalio 7 d.

Nausėdijose Vakarų Krante, kurios pagal tarptautinę teisę yra neteisėtos, gyvena daugiau kaip 500 tūkst. izraeliečių. Šioje teritorijoje taip pat gyvena apie 3 mln. palestiniečių.

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