JAV atakavo raketų objektus Irane

Smūgiai suduoti tokiu metu, kai Irano aukščiausio rango derybininkai atvyko į Dohą deryboms dėl karo užbaigimo.
„JAV pajėgos (...) įvykdė savigynos smūgius Pietų Irane, siekdamos apsaugoti mūsų karius nuo Irano pajėgų keliamos grėsmės“, – pranešime teigė CENTCOM atstovas Timas Hawkinsas.
Pranešime nepateikta jokios informacijos apie atakas, tik nurodyta, kad taikiniai apėmė raketų paleidimo aikšteles ir laivus, bandžiusius padėti minas.
Smūgiai sukėlė grėsmę ir taip trapioms paliauboms, prasidėjusioms balandžio 8 dieną, Jungtinėms Valstijoms ir Iranui bandant pasiekti susitarimą dėl karo, kuris sukrėtė pasaulio ekonomiką smarkiai sutrikdydamas energijos srautus, užbaigimo.
Vis dėlto JAV valstybės sekretorius Marcas Rubio antradienį pareiškė, kad susitarimas yra pasiekiamas, tačiau griežtai pasisakė dėl Hormuzo sąsiaurio.
„Šiandien Katare vyko derybos, todėl pamatysime, ar pavyks padaryti pažangą. Manau, kad vyksta daug diskusijų dėl konkrečių formuluočių pirminiame dokumente, todėl tai užtruks kelias dienas“, – žurnalistams per vizitą Indijoje sakė M. Rubio, nekomentuodamas smūgių poveikio.
Jis teigė, kad Hormuzo sąsiauris „vienaip ar kitaip bus atidarytas“, ir pridūrė: „Tai, kas ten vyksta, yra neteisėta, nelegalu, netvaru pasauliui ir nepriimtina.“
Irano valstybinis transliuotojas IRIB pranešė, kad apie vidurnaktį vietos (pirmadienį 23 val. 30 min. Lietuvos) laiku netoli Bandare Abaso pasigirdo keli garsūs sprogimai.
Pranešime priduriama, kad padėtis šiame pietiniame uostamiestyje yra normali, o vietos pareigūnai tiria sprogimų priežastį.
Viltims pasiekti susitarimą buvo suduotas dar vienas smūgis, kai Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pažadėjo sutriuškinti Irano remiamą grupuotę „Hezbollah“ Libane. Teheranas reikalauja, kad bet koks taikos susitarimas būtų taikomas ir kovoms Libane.
Branduolinio kuro utilizavimas
JAV prezidentas Donaldas Trumpas socialiniuose tinkluose taip pat pareiškė besitikintis, kad Teheranas perduos savo prisodrintą uraną Jungtinėms Valstijoms sunaikinti arba sunaikins jį Irane dalyvaujant tarptautiniam stebėtojui.
Branduolinis kuras „bus arba nedelsiant perduotas Jungtinėms Valstijoms, kad būtų pargabentas namo ir sunaikintas, arba, pageidautina, kartu ir derinant su Irano Islamo Respublika, sunaikintas pačiame (Irane) ar kitoje priimtinoje vietoje, Atominės energijos komisijai ar jos atitikmeniui stebint šį procesą ir įvykį“, rašė D. Trumpas.
Neaišku, ar jis turėjo omenyje, kad tai bus galimo susitarimo su Iranu dalis, o jo minima komisija buvo panaikinta 1974 metais.
Anksčiau pirmadienį D. Trumpas pareiškė, kad Saudo Arabijai, Jungtiniams Arabų Emyratams (JAE), Katarui, Pakistanui, Egiptui, Turkijai, Bahreinui ir Jordanijai turėtų būti privaloma prisijungti prie Abraomo susitarimų – 2020 metais sudarytų sutarčių dėl Izraelio ir istoriškai jam priešiškų valstybių santykių normalizavimo. Tai esą turėtų būti taikos susitarimo su Iranu dalis.
D. Trumpas teigė šeštadienį kalbėjęsis su šių šalių lyderiais apie pastangas užbaigti karą. Bahreinas ir JAE, kartu su Maroku ir Sudanu, jau yra pasirašę šiuos susitarimus.
Nors kai kas palankiai įvertino Abraomo susitarimus, jie daug kur Artimuosiuose Rytuose išlieka labai nepopuliarūs, iš dalies dėl to, kad jais nesprendžiamas Izraelio ir palestiniečių konfliktas.
Persijos įlankos regiono valstybės, tokios kaip Saudo Arabija ir Kataras, pareiškė, kad santykių su Izraeliu normalizavimas priklauso nuo palestiniečių valstybės sukūrimo.
Greito susitarimo nenumatoma
Anna Jacobs (Ana Džeikobs) iš Vašingtone įsikūrusio analitinio centro „Arab Gulf States Institute“ teigė, kad Persijos įlankos šalys vargu ar sutiks su maksimalistiniu D. Trumpo reikalavimu.
„Persijos įlankos valstybių nacionaliniam saugumui dėl neapgalvotų prezidento Trumpo sprendimų kyla didesnė grėsmė nei bet kada anksčiau, o jis tikisi, kad arabų valstybės jam padėkos ir normalizuos santykius su Izraeliu; to jos šiuo etapu nedarys“, – sakė ji.
Prieš smūgius Iranui M. Rubio užsiminė, kad susitarimas gali būti pasiektas iki pirmadienio pabaigos.
Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Esmaeilis Baqaei (Esmaeilis Bagajis) teigė, kad abi pusės baigė svarstyti „didelę dalį klausimų“, tačiau tai nereiškia, kad susitarimas bus sudarytas artimiausiu metu.
B. Netanyahu pirmadienį pareiškė nurodęs „dar labiau paspartinti“ Izraelio puolimą Libane po „Hezbollah“ dronų atakų prieš Izraelio pajėgas.
Jis teigė, kad bet koks galutinis susitarimas su Iranu „turi visiškai pašalinti branduolinę grėsmę“. Panašią poziciją deklaruoja ir Vašingtonas.
Irano pareigūnai pabrėžė, kad, nepaisant ilgalaikio JAV reikalavimo nutraukti urano sodrinimą, derybos dėl Teherano branduolinės programos buvo atidėtos ir yra planuojamos po pirminio susitarimo.
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