JAV dėl kaltinimų narkotikų kartelių rėmimu paskelbė sankcijas Kolumbijos prezidentui

JAV Iždo departamentas į „juodąjį“ sąrašą įtraukė Gustavo Petro (Gustavą Petrą), pirmąją ponią Veronicą Alcocer (Veroniką Alkoser), jo vyriausiąjį sūnų Nicolas (Nikolą) ir vidaus reikalų ministrą Armando Benedetti (Armandą Benedetį), uždrausdamas jiems keliauti į Jungtines Valstijas ir įšaldė visą jų turimą JAV turtą.
Tai neįprastas žingsnis – į JAV sankcijų sąrašą paprastai įtraukiami tik narkotikų baronai, su terorizmu susiję veikėjai ir diktatoriai, plačiai pažeidinėjantys žmogaus teises.
Šiais metais intensyvėjo trintis tarp prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) ir G. Petro dėl JAV vykdomų deportacijų ir smūgių įtariamiems narkotikų laivams prie Pietų Amerikos krantų.
„Prezidentas Petro leido klestėti narkotikų karteliams ir atsisakė sustabdyti šią veiklą“, – teigė JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas (Skotas Besentas).
Nuo pat atėjimo į valdžią 2022 metais G. Petro pasirinko ne atvirą karą, o derybas su gerai ginkluotomis kokainą gaminančiomis grupuotėmis.
Kritikai teigia, kad ši politika leido suklestėti karteliams ir partizanų grupuotėms, užgrobti teritorijas ir pagaminti rekordinius kokaino kiekius.
Didžioji dalis kokaino patenka į Jungtines Valstijas – didžiausias pasaulyje jo vartotojas. JAV vyriausybė nepateikė jokių įrodymų, tiesiogiai siejančių G. Petro su prekyba narkotikais.
G. Petro sūnus kaltinamas priėmęs pinigus iš įtariamo narkotikų prekeivio savo tėvo rinkimų kampanijai, tačiau teismas dar nepriėmė sprendimo šioje byloje.
Šalies prezidentas pasmerkė šį JAV žingsnį, socialiniuose tinkluose pareikšdamas: „Nė vieno žingsnio atgal ir niekada ant kelių.“
Įtakingasis vidaus reikalų ministras A. Benedetti socialiniuose tinkluose pyktį išliejo įrašų tiradoje.
„Tai įrodo, kad kiekviena imperija yra neteisinga“, – sakė jis.
„Jungtinėms Valstijoms, nesmurtinis pareiškimas yra tas pats, kas būti narkotikų prekeiviu. Gringai, eikit namo“, – rašė ministras.
Naujausi komentarai