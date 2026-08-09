JAV gesinant miškų gaisrus sudužo sraigtasparnis

Sraigtasparnio pilotų žūtį sudužus Jutoje miško gaisrą gesinusiam sraigtasparniui šeštadienį patvirtino oficialūs asmenys – pasak Sevierio apygardos šerifo, pražūtinga sraigtasparnio „Sikorsky Skycrane“ avarija įvyko penktadienį ryte.
Šis sraigtasparnis buvo vienas iš tų, kurie gesino miško gaisrą Fišleiko nacionaliniame miške. Avarija sukėlė naują gaisrą, kuris išplito į jau degantį beveik 451 kvadratinio kilometro plotą.
Pareigūnai pilotų vardų ir pavardžių neatskleidė, tačiau nurodė, kad tai pagal sutartį su JAV miškų tarnyba veikiančios bendrovės „Helicopter Transport Services“ darbuotojai.
Iš pradžių pareigūnai teigė, kad dėl gaisro patekti į avarijos vietą jiems nepavyko. Tačiau, kaip pranešė Sevierio apygardos šerifas, šeštadienį gelbėjimo komandos sugebėjo pasiekti tą vietovę ir patvirtino pilotų žūtį.
Kaip praneša „The Guardian“, Nacionalinė transporto saugos valdyba (NTSB) pradėjo avarijos tyrimą ir laukia progos apžiūrėti sraigtasparnio nuolaužas.
NTSB greičiausiai prireiks metų ar daugiau avarijos priežasčiai nustatyti.
Vakarų JAV valstijos šiuo metu išgyvena pragaištingą miškų gaisrų sezoną. Birželio mėnesį gesindami gaisrą Kolorado ir Jutos valstijų pasienyje žuvo trys ugniagesiai. Po to nuo nudegimų, patirtų gesinant gaisrą, mirė dar vienas ugniagesys.
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