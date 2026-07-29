JAV ir Saudo Arabijos pajėgos smogė Iraną palaikantiems „teroristams“ Irake

JAV ir Saudo Arabijos naikintuvai smogė keliems logistikos objektams ir ginklų sandėliams rytinėje Irako dalyje, pranešė JAV Centrinė vadovybė (CENTCOM) savo įraše platformoje „X“.
CENTCOM teigė, kad smūgiai buvo įvykdyti atsakant į daugiau nei 30 dronų atakų per pastarąsias 72 valandas; jas, pasak CENTCOM, surengė Irano Islamo revoliucinės gvardijos korpusas (IRGC).
IRGC liepė Iraną palaikantiems kovotojams pulti JAV karius ir Saudo Arabijos energetikos infrastruktūrą, teigė CENTCOM, pridurdama, kad atakos prieš JAV pajėgas buvo nesėkmingos.
Anksčiau CENTCOM pranešė sustabdžiusi Irano bandymą surengti „netikėtą ataką“, per kurią kelios balistinės raketos buvo nukreiptos prieš JAV pajėgas Artimuosiuose Rytuose.
Pranešime teigiama, kad visos raketos buvo perimtos, tačiau nenurodytas jų numatytas taikinys. JAV naujienų svetainė „Axios“ pranešė, kad jos skrido link JAV karinės bazės Jordanijoje.
Šia ataka įvyko nepaisant prezidento Donaldo Trumpo pareiškimo, kad JAV smūgiai Iranui buvo sustabdyti, siekiant suteikti dar vieną galimybę deryboms su Teheranu.
„Mes vedame labai intensyvias derybas su Iranu“, – sakė D. Trumpas „Axios“.
Prieš šią pertrauką JAV kariuomenė maždaug dvi savaites kasnakt atakavo taikinius Irane.
CNN pranešė, kad viceprezidentas J. D. Vance‘as ir Jungtinio štabų vadų komiteto pirmininkas generolas Danas Caine‘as išreiškė susirūpinimą dėl tolesnio konflikto eskalavimo. D. Caine‘as taip pat įspėjo apie mažėjančias JAV ginkluotės atsargas, sakoma pranešime, citavusiame šaltinius, susipažinusius su šiuo klausimu.
„The New York Times“ pranešė, kad labiausiai nerimaujama dėl oro gynybos raketų, įskaitant „Patriot“ raketas.
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