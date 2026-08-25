JAV išbraukė Siriją iš valstybių terorizmo rėmėjų sąrašo

Naujoji Sirijos vadovybė susiduria su iššūkiu suvienyti ir atstatyti šalį po daugiau nei dešimtmetį trukusio pilietinio karo. Šis karas baigėsi 2024 metų gruodį nuvertus ilgametį šalies valdovą Basharą al Assadą (Bašarą Asadą).
Sirijos užsienio reikalų ministras Assadas al Shaibani (Asadas Šaibanis) Vašingtono sprendimą išbraukti šalį iš minėto sąrašo pavadino „istoriniu etapu“. Pasak jo, tai atspindi „naujosios Sirijos valstybės įsipareigojimą siekti tarptautinės taikos ir saugumo“.
„Vadovaudamiesi prezidento Ahmedo al Sharaa (Ahmedo Šaros) nurodymais, tęsime pastangas įveikti izoliacijos palikimą ir kursime aplinką, pagrįstą skaidrumu, abipusiais interesais ir pagarba“, – socialiniame tinkle „X“ pridūrė ministras.
Jis pabrėžė, kad terorizmą remiančios valstybės statusas buvo „susijęs su buvusio režimo politika ir veiksmais“ ir „niekada nebuvo Sirijos žmonių pasirinkimas“.
Finansų ministras Mohammedas Barnieh (Mohamedas Barnijė) Vašingtono veiksmus įvardijo kaip „Sirijos diplomatijos sėkmę“, praneša oficialioji naujienų agentūra SANA.
Tai „atveria svarbias ir ilgai lauktas duris stiprinti Sirijos integraciją į pasaulinę ekonominę bei finansų sistemą, pritraukti investicijų ir modernių technologijų bei remti plėtros galimybes“.
Centrinio banko vadovas Safwatas Raslanas (Safvatas Raslanas) pasveikino tai, ką pavadino „istoriniu žingsniu, grąžinančiu šalį į jos natūralią vietą pasaulinėje ekonominėje sistemoje“.
Jis pridūrė, kad jo vadovaujamas bankas „stengiasi sukurti modernią ir patikimą finansų sistemą, gebančią tobulėti kartu su pokyčiais ir išnaudoti visas atsiveriančias galimybes“.
Savo ruožtu JAV pasiuntinys Sirijoje Tomas Barrackas (Tomas Barakas) šio statuso panaikinimą pavadino „lemiamu žingsniu Sirijos išskirtinėje kelionėje iš izoliacijos į partnerystę ir iš terorizmo šaltinio į patikimą partnerį pasaulinėje kovoje su juo“.
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