JAV kaltina Ispaniją dėl migrantų antplūdžio į Seutos anklavą: Donaldas Trumpas jį vadina invazija

„Šis nepriimtinas incidentas yra tiesioginė sąmoningų Ispanijos vyriausybės pastangų, kuriomis siekiama sudaryti sąlygas ir palengvinti masinę neteisėtą migraciją į Europą, pasekmė“, – teigiama Valstybės departamento paskelbtame pareiškime.
Tuo metu JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pamėgino pasinaudoti migrantų krize Ispanijoje politiniais tikslais, staigų migrantų antplūdį į Seutos anklavą pateikęs kaip įspėjimą Jungtinėms Valstijoms, kas esą nutiktų, jei į valdžią ateitų jo oponentai demokratai.
„Tai baisu. Prisiminkite tą vaizdą. Tai būsime mes po trejų metų, jei laimės netinkama pusė, – jo žodžius citavo „Fox News“. – Jei laimės demokratai, jūsų gyvenimas nebus labai geras.“
Vėliau jis dešimčių tūkstančių migrantų antplūdį į Seutą palygino su invazija ir įspėjo, kad amerikiečiams gresia panaši krizė jų pačių krantuose.
„Vakar mačiau, kas vyksta Ispanijoje, ir stebėjau ten vykusią katastrofą“, – sakė jis savo kabineto posėdyje prezidentinėje Kemp Deivido rezidencijoje Merilando valstijoje.
„Tai atrodo kaip šimtų tūkstančių žmonių invazija į šalį ir tas pats nutiks mums, jei respublikonai nebus išrinkti, tik dar blogiau, daug didesniu mastu“, – pareiškė jis.
Eskalacija prie Ispanijos ir Maroko sienos prasidėjo po to, kai trečiadienį padaugėjo migrantų, bandančių pasiekti šį nedidelį eksklavą, daugiausia plaukte.
Per šį migrantų antplūdį iš Maroko į Ispanijos Seutos anklavą pateko apie 60 tūkst. žmonių, žurnalistams pranešė vietos regiono prezidentas Juanas Jesusas Vivasas (Chuanas Chesusas Vivasas).
Tuo metu Ispanijos vidaus reikalų ministerija penktadienį pareiškė, kad iš Seutos į Maroką jau grįžo daugiau nei 37 500 žmonių.
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