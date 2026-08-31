JAV kariuomenė pirmą kartą nuo liepos pabaigos puolė Iraną

Pasak transliuotojo „CBS News“, pareigūnas teigė, kad JAV kariuomenė puolė du paleidimo įrenginius, kai Irano Islamo revoliucinės gvardijos (IRGC) pajėgos buvo pastebėtos besiruošiančios paleisti raketas su jūrinėmis minomis į Hormuzo sąsiaurį.
Irano naujienų agentūra „Fars“, remdamasi vietos gyventojais, pranešė, kad Larako salos rajone buvo girdėti sprogimas.
„Fars“ paskelbtame pareiškime IRGC teigė, kad JAV padarė „strateginę ir lemtingą klaidą“. Per ataką žuvo ir buvo sužeista keletas žmonių, pridūrė IRGC.
Praėjusią savaitę buvo pranešta, kad JAV pajėgos baigė valyti jūrines minas sąsiauryje, svarbiame pasaulio naftos ir dujų prekybos vandens kelyje, iš esmės Irano blokuojamame nuo konflikto pradžios vasario mėnesį.
Pastangos pasiekti taikos susitarimą atsidūrė aklavietėje. Pagrindiniai ginčytini klausimai lieka neišspręsti, įskaitant Irano branduolinės programos ateitį ir Hormuzo sąsiaurį.
Teheranas reikalauja iš Vašingtono nuolaidų, kurios suteiktų jam didesnį vaidmenį sąsiauryje. Tuo metu JAV prezidentas Donaldas Trumpas žada, kad jo paskelbtas ekonominis karas privers šalį paklusti.
Vašingtonas paskelbė apie planus įvesti naujas sankcijas, skirtas ekonomiškai izoliuoti Iraną, įskaitant priemones, nukreiptas prieš Teherano prekybos partneres.
Iranas pareiškė, kad imdamasis atsakomųjų veiksmų puolė JAV karines bazes Jordanijoje
Iranas pirmadienį pranešė puolęs JAV karinius taikinius Jordanijoje, atsakydamas į pirmuosius per šį mėnesį Amerikos smūgius į jo teritoriją. Tai rodo naują šešis mėnesius trunkančio karo paūmėjimą.
Teherano Revoliucinė gvardija pranešė balistinėmis raketomis puolusi dvi JAV karines aviacijos bazes Vašingtono sąjungininkėje Jordanijoje ir padariusi didelę žalą.
Jordanijos kariuomenė pranešė perėmusi aštuonias raketas, bet nepasakė, iš kur jos buvo paleistos.
Smūgiai buvo surengti po to, kai Jungtinės Amerikos Valstijos sekmadienį pranešė atakavusios Irano raketų paleidimo įrenginius mažoje saloje Hormuzo sąsiauryje.
Vašingtonas teigė, kad jo atakos buvo skirtos užkirsti kelią Iranui paleisti daugiau jūrinių minų į sąsiaurį. Vos prieš kelias dienas jis paskelbė baigęs sprogmenų valymą strateginiame vandens kelyje.
„JAV pajėgos ėmėsi ribotų, tikslių veiksmų prieš IRGC (Irano revoliucinės gvardijos) minavimo pajėgas, keliančias tiesioginę grėsmę Hormuzo sąsiauryje“, – socialiniame tinkle X parašė JAV centrinė vadovybė.
Revoliucinė gvardija teigė, kad per JAV smūgius būta aukų ir kad vėlesnė jų ataka prieš Jordaniją buvo „atsakas į JAV ir sionistų agresiją“.
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