JAV kelis Rusijos piliečius apkaltino terorizmo finansavimu ir žmogžudysčių planavimu

Kaip praneša „Ukrinform“, remdamasis „ABC News“, JAV generalinis prokuroras Toddas Blanche‘as antradienį žurnalistams papasakojo apie šią bylą.
Jis teigė, kad šią bylą išaiškino Niujorko Pietų apygardos tyrėjai.
Pasak T. Blanche‘o, įtariamieji, be kita ko, planavo nužudyti rusų disidentą, kuris tuo metu gyveno Vašingtono apylinkėse.
Tačiau generalinis prokuroras neatskleidė kaltinamųjų vardų ir pavardžių, taip pat nepateikė kaltinamojo akto ar kitų bylos dokumentų.
JAV Teisingumo departamentas teigė, kad byloje figūruoja keli Rusijos piliečiai, kuriuos prokurorai susiejo su Rusijos žvalgybos tarnybomis.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, JAV panaikino spragas, kuriomis „kraštutinių kairiųjų teroristai“ pasinaudodavo norėdami gauti JAV vizas.
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