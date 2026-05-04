JAV oro uoste tik per plauką išvengta tragedijos

Nepaisant incidento, iš Venecijos atskridęs lėktuvas „Boeing 767“ saugiai nusileido.
Pirmaisiais duomenimis, „United Airlines“ bendrovės lėktuvas artėdamas prie tūpimo tako „ratu ir lėktuvo apačia susidūrė su stulpu ir vilkiku“, pareiškė FAA. Virstantis apšvietimo stulpas tada trenkėsi į greitkeliu važiavusį džipą.
Lėktuvo keleiviai atsipirko išgąsčiu. Sunkvežimio vairuotojas su lengvais sužalojimais buvo nuvežtas į ligoninę. Lėktuvo ratas rėžėsi tiesiai į sunkvežimio priekinį stiklą, sakė įmonės „H&S Bakery“ vadovas Chuckas Paterakisas. Anot jo, visiems labai pasisekė.
„Galėjo baigtis visiškai kitaip“, – stočiai ABC kalbėjo Ch. Paterakisas.
Oro bendrovė paskelbė „nuodugniai“ ištirsianti incidentą. Lėktuvo įgula laikinai nušalinta nuo darbo.
Naujausi komentarai