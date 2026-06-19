 JAV paskelbė, kad, sudavus smūgį tariamam narkotikų kontrabandininkų laivui, žuvo trys žmonės

JAV paskelbė, kad, sudavus smūgį tariamam narkotikų kontrabandininkų laivui, žuvo trys žmonės

2026-06-19 07:13
Jūras Barauskas (DPA)

JAV karinės pajėgos ketvirtadienį Rytų Ramiajame vandenyne atakavo įtariamą narkotikų kontrabandininkų laivą ir per šią operaciją nužudė tris vyrus, pranešė regioninė vadavietė.

<span>JAV paskelbė, kad, sudavus smūgį tariamam narkotikų kontrabandininkų laivui, žuvo trys žmonės</span>
JAV paskelbė, kad, sudavus smūgį tariamam narkotikų kontrabandininkų laivui, žuvo trys žmonės / Scanpix nuotr.

Remiantis žvalgybos duomenimis, pranešama, kad laivas buvo naudojamas narkotikų kontrabandai ir plaukė žinomu narkotikų kontrabandos maršrutu rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje, platformoje „X“ pranešė JAV Pietų vadavietė.

„Per šią operaciją žuvo trys vyrai narkoteroristai. Nė vienas JAV karinių pajėgų narys nenukentėjo“, – rašoma pranešime.

Vykdydamos prezidento Donaldo Trumpo administracijos nurodymus, JAV ginkluotosios pajėgos ne kartą vykdė operacijas prieš laivus Karibų jūroje ir rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje, siekdamos sutrikdyti tarptautinių narkotikų kontrabandos tinklų veiklą.

Kritikai abejoja, ar tokios pražūtingos operacijos tarptautiniuose vandenyse yra leistinos pagal tarptautinę teisę.

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