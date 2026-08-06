JAV prašo išduoti lytiniais nusikaltimais įtariamą Filipinų pastorių

„Dievo paskirtuoju sūnumi“ pasiskelbusį dvasininką, buvusio prezidento Rodrigo Duterte sąjungininką Apollo Quiboloy Filipinų pareigūnai sulaikė 2024 metais dėl kaltinimų prekyba žmonėmis.
Jam gresia kalėjimas iki gyvos galvos, jei bus pripažintas kaltu byloje, kurioje jis kaltinamas išnaudojęs sektos nares moteris bei vaikus prekėms pardavinėti ir lėšoms savo bažnyčiai rinkti.
Nuo pat savo sulaikymo 2024 metų rugpjūtį, kai neprisipažino kaltu, A. Quiboloy yra laikomas Manilos kalėjime.
JAV didžioji žiuri A. Quiboloy apkaltino dar prieš trejus metus dėl sąmokslo vykdyti prekybą žmonėmis lytinio išnaudojimo tikslais panaudojant jėgą, apgaulę ir prievartą, prekybos vaikais bei stambaus masto grynųjų pinigų kontrabandos.
2021 metų JAV kaltinamajame akte teigiama, kad 12–25 metų merginos buvo verbuojamos tapti asmeninėmis A. Quiboloy padėjėjomis, kurios ruošdavo jam maistą, valydavo gyvenamąją vietą, darydavo masažus ir su kuriomis jis lytiškai santykiaudavo.
„Užsienio reikalų departamentas patvirtina gavęs JAV vyriausybės prašymą išduoti Apollo Quiboloy. Departamentas šį prašymą perdavė Teisingumo departamentui“, – naujienų agentūrai AFP rašytiniame pranešime nurodė atstovė spaudai Analyn Ratonel.
Filipinų ambasadorius Vašingtone Jose Manuelis Romualdezas anksčiau patvirtino, kad „oficialus prašymas buvo perduotas Teisingumo departamentui“.
JAV ambasada Maniloje į prašymus pakomentuoti situaciją kol kas neatsakė.
Filipinų teisingumo departamento atstovas atskirai žurnalistams sakė, kad gavus prašymą reikės pateikti „atitinkamą peticiją teismui“.
„Galiausiai būtent teismas nustato, ar buvo įvykdyti teisiniai išdavimo reikalavimai“, – sakė jis.
A. Quiboloy, nepaisant įkalinimo, buvo leista kandidatuoti į Senatą 2025 metų vidurio kadencijos rinkimuose ir jis surinko 5 667 438 balsus.
Policija po jo sulaikymo pranešė, kad galimos A. Quiboloy aukos buvo įtikintos, jog lytiškai santykiauja su „Dievo dvasia“, ir joms buvo grasinama, kad bus medžiojamos „mirties angelų“, jei apie tai kam nors praneš.
A. Quiboloy „Jėzaus Kristaus karalystės“ bažnyčia tada teigė, kad nariai turi pasirinkimo laisvę, todėl „viskas, kas jums nutinka (...) yra jų pačių savanoriška valia ar pasirinkimas“.
Ši įtakinga sekta teigia turinti milijonus pasekėjų daugiausia katalikiškoje Azijos valstybėje ir valdo savo televizijos tinklą.
Filipinų prezidentas Ferdinandas Marcosas 2024 metais sakė, kad vyriausybė dar neketina išduoti A. Quiboloy, nes „dėmesys skiriamas Filipinuose iškeltoms byloms“.
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