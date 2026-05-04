JAV per šaudynes sužeista mažiausiai dvylika žmonių

Edmondo policijos atstovė Emily Ward teigė, kad pareigūnai sulaukė pranešimų apie šūvius apie 21 val. vietos (5 val. Lietuvos) laiku per jaunimo susibūrimą netoli Arkadijos ežero. Vėlų sekmadienį ji sakė, kad kol kas niekas nebuvo įkalintas.
„Tai akivaizdžiai labai bauginanti situacija, mes suprantame visuomenės ir susijusių asmenų susirūpinimą bei itin sunkiai dirbame, kad rastume įtariamuosius“, – sakė E. Ward.
„Mes esame visame didmiestyje ir kalbamės su aukomis bei liudininkais“, – teigė E. Ward.
Ji nurodė, kad 10 žmonių buvo išvežti į ligonines, o dar du atvyko patys. Pasak jos, aukų būklė yra įvairaus sunkumo.
Ligoninių sistemos atstovo teigimu, devyni žmonės buvo „Integris Health Baptist“ medicinos centre Oklahoma Sityje, o trys – „Integris Health Edmond“ ligoninėje. Atstovas sakė, kad vėlų sekmadienio vakarą visų pacientų būklė dar buvo vertinama.
Arkadijos ežeras, esantis maždaug už 21 km į šiaurę nuo Oklahoma Sičio, yra dirbtinis rezervuaras, naudojamas potvyniams kontroliuoti, taip pat populiari poilsio vieta, kurioje galima žvejoti, plaukioti valtimis, rengti piknikus ir stovyklauti.
Jis yra Edmonde, Oklahoma Sičio priemiestyje, turinčiame apie 100 tūkst. gyventojų.
Prieš 40 metų Edmonde įvyko vienos kruviniausių šaudynių darbo vietoje JAV istorijoje. 1986 metų rugpjūčio 20 dieną pašto darbuotojas Patrickas Sherrillas paleido šūvius į 20 bendradarbių, iš kurių 14 žuvo. Galiausiai jis nusižudė.
