JAV smūgis įtariamam kontrabandos laivui Karibuose nusinešė trijų žmonių gyvybes

Jungtinės Valstijos Karibų jūros regione yra dislokavusios karinio jūrų laivyno laivus ir pasiuntusios į Puerto Riką nesusekamų („stealth“) naikintuvus F-35, kurie yra dalis didžiulių karinių pajėgų, kuriomis, kaip tvirtina Vašingtonas, siekiama pažaboti prekybą narkotikais.
Pastarosiomis savaitėmis per daugiau nei 15 JAV smūgių laivams Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno regione žuvo mažiausiai 65 žmonės, o regiono vyriausybės dėl to reiškia kritiką.
Šeštadienį smūgiuota „dar vienam narkotikų kontrabandos laivui (...) Karibų jūroje“, socialiniuose tinkluose rašė P. Hegsethas.
„Šis laivas, kaip ir VISI KITI, mūsų žvalgybai buvo žinomas kaip susijęs su neteisėta narkotikų kontrabanda“, – sakė jis.
„Per smūgį, kuris buvo surengtas tarptautiniuose vandenyse, laive buvo trys narkoteroristai vyrai. Visi trys teroristai buvo nužudyti“, – teigė jis.
Ekspertai teigia, kad rugsėjo pradžioje prasidėję išpuoliai prilygsta nužudymams be teismo, net jei jie nukreipti prieš žinomus narkotikų prekeivius, o Vašingtonas kol kas nepateikė jokių įrodymų, kad jo taikiniai gabeno narkotikus ar kėlė grėsmę Jungtinėms Valstijoms.
Jungtinių Tautų (JT) žmogaus teisių vadovas penktadienį pareiškė, kad JAV kariuomenės smūgiai prieš laivus yra nepriimtini ir turi būti nutraukti.
V. Turkas paragino dėl smūgių atlikti tyrimą ir sakė, kad jo biuras nerado jiems pateisinimo pagal tarptautinę žmogaus teisių teisę.
Venesuelos prezidentas Nicolas Maduro (Nikolas Maduras), kuriam Jungtinėse Valstijose pateikti kaltinimai dėl narkotikų, tvirtina, kad Vašingtonas šiais veiksmais siekia jį išversti iš posto ir pasisavinti Venesuelos naftą.
Tačiau JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) sako, kad nesvarsto galimybės smogti Venesuelai.
Naujausi komentarai