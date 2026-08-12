JAV sraigtasparnis apšaudė laivą, bandžiusį pralaužti Irano uostų blokadą

JAV karinio jūrų laivyno sraigtasparnis MH-60 apšaudė ir išvedė iš rikiuotės „M/V Vela Nova“ po to, kai „laivo civilinė įgula nepaisė pakartotinių JAV pajėgų įspėjimų“, socialiniame tinkle „X“ pranešė JAV Centrinė vadavietė (CENTCOM). Ji pridūrė, kad laivas „nebeplaukia į Iraną pažeisdamas JAV blokadą“.
Tai buvo trečias kartas, kai JAV per karą su Iranu jėga sustabdė laivą po uostų blokados atnaujinimo liepos 14 dieną.
CENTCOM nurodė, kad iki antradienio nukreipė 55 laivus, bandžiusius pralaužti blokadą, ir įlipo į dar du.
Pasak CENTCOM, JAV pajėgos anksčiau blokavo Irano uostus nuo balandžio 13 iki birželio 18 dienos; per šį laikotarpį jos išvedė iš rikiuotės devynis laivus ir nukreipė daugiau nei 140.
Iranas pareikalavo, kad JAV nutrauktų uostų blokadą, iškeldamas tai kaip vieną iš Hormuzo sąsiaurio atvėrimo sąlygų. Prieš karą šis sąsiauris buvo vienas svarbiausių naftos ir dujų siuntų tranzito kelių, tačiau dėl Teherano išpuolių prieš laivus eismas juo beveik nutrūko.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) antradienį pakartojo savo dažną teiginį, kad Jungtinės Valstijos perėmė šio vandens kelio kontrolę.
„Šiuo metu mes visiškai kontroliuojame Hormuzo sąsiaurį. Jie jo nekontroliuoja. Mes jį visiškai kontroliuojame. Jis priklauso mums“, – žurnalistams pareiškė D. Trumpas.
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