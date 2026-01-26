JAV žiemos audra be elektros paliko per milijoną namų ūkių, yra žuvusiųjų

Niujorke žuvo penki žmonės, Luizianoje – du. Mažiausiai 20 valstijų institucijos paskelbė nepaprastąją padėtį. Savaitgalį buvo atšaukta tūkstančiai skrydžių. Nacionalinė meteorologijos (NWS) tarnyba įspėjo dėl slidžių kelių ir gatvių. Audra sekmadienį judėjo iš pietų į JAV šiaurės rytus.
Buvo paveiktos valstijos nuo Teksaso iki Šiaurės Karolinos, taip pa rytinės pakrantės miestai Niujorkas ir Vašingtonas. Institucijos paragino žmones likti namuose. Šiaurinėse JAV valstijose įspėjama dėl gyvybei pavojingų iki 45 laipsnių šalčių ateinančiomis dienomis. Daugiau kaip pusė JAV gyventojų – tarnybų teigimu, beveik 190 milijonų žmonių – kovoja su ekstremalių orų padariniais.
Niujorke, mero Zohrano Mamdani duomenimis, gatvėse rasti penki negyvi žmonės. Jų mirties priežastys kol kas nežinomos, tačiau šie atvejai pabrėžia „didelio šalčio pavojų bei daugelio gyventojų, ypač benamių Niujorke, pažeidžiamumą“, spaudos konferencijoje sakė Z. Mamdani.
Pietinėje Luizianos valstijoje pranešta apie du žuvusiuosius. Jie mirė dėl hipotermijos per audrą.
Anot portalo „PowerOutage.com“, sekmadienio vakarą daugiau kaip milijonas namų ūkių, pirmiausiai JAV pietuose, neturėjo elektros. Tenesio valstijoje tai buvo per 330 tūkst. namų ūkių, Misisipėje – daigiau kaip 170 tūkst., Luizianoje – per 140 tūkst., Teksase – per 90 tūkst.
Meteorologijos tarnyba įspėjo, kad elektros tiekimo sutrikimai gali užtrukti. Be to, ekspertai įspėjo dėl didelės žalos medžiams ir „labai pavojingų“ eismo sąlygų.
Keliuose dideliuose oro uostuose, pavyzdžiui, Vašingtone, Filadelfijoje ir Niujorke, sekmadienį buvo atšaukti beveik visi skrydžiai. Portalo „Flightaware.com“ duomenimis, visoje šalyje buvo anuliuota beveik 15 tūkst. reisų. Daug valstybinių institucijų pirmadienį bus uždarytos.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas paragino gyventojus būti atsargius.
„Būkite saugūs ir būkite šiltai“, – teigė jis savo socialiniame tinkle „Truth Social“. Savo skeptiškumo dėl klimato šilimo neslepiantis šalies vadovas nepraleido progos dar kartą pareikšti abejones dėl klimato kaitos.
„Ar klimato maištininkai galėtų man paaiškinti: kas nutiko su Žemės šilimu?“ – klausė jis.
