Jemene per sukilėlių ir kariuomenės susirėmimus žuvo daugiau nei 80 žmonių

Vienas kariškis, esantis Raudonosios jūros pakrantėje, pranešė, kad žuvo 24 jo vyrai, o kitas, esantis Taizo regione, esančiame šalies gilumoje, teigė, kad ten žuvo 15 karių.
Taip pat žuvo mažiausiai 42 husių kovotojai, apie tai pranešė medikų šaltiniai jų kontroliuojamose teritorijose.
Mirtini susirėmimai Jemene prasidėjo ketvirtadienį, kai husių pajėgos pradėjo sausumos puolimą, kurį lydėjo raketų ir dronų atakos netoli Raudonosios jūros pakrantės ir Taizo regione.
Vyriausybės kariniai šaltiniai pranešė AFP, kad sukilėliai bandė atkirsti jau kelias savaites apšaudomą svarbų Mochos uostamiestį, nuo kitų vyriausybės kontroliuojamų teritorijų ir veržtis į rajonus, besiribojančius su strateginiu Bab al Mandebo sąsiauriu.
Jemenas, jau daugiau nei dešimtmetį krečiamas pilietinio konflikto, liepos mėnesį tapo dar viena šalimi, įtraukta į Artimųjų Rytų karą, husiams nutraukus 2022 m. paliaubas su Saudo Arabijos remiama šalies vyriausybe.
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