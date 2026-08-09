Jemeno husiai skelbia smūgiavę Saudo Arabijos naftos perdirbimo gamyklai

Grupuotės atstovas spaudai karo klausimams Yahya Saree teigė, kad husiams „pavyko dronu pataikyti į „Aramco“ naftos perdirbimo gamyklą Džizane, smūgis buvo tikslus“.
Atstovas pridūrė, kad išpuolis buvo surengtas kaip atsakas į Saudo Arabijos įsiveržimus į Jemeno šiaurės vakarų teritorijas.
Kaip skelbta, Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Taryba šeštadienį pasmerkė Irano remiamų husių sukilėlių atakas prieš Saudo Arabiją ir karalystės prekybinius laivus. Šios atakos kelia grėsmę saugumui regione bei laivybos laisvei, sakoma naktį į šeštadienį paskelbtame įtakingiausios JT institucijos narių pareiškime.
Saudo Arabijos ir husių konfliktas prieš kelias savaites paaštrėjo, kai buvo surengti oro smūgiai prieš sukilėlių kontroliuojamą Jemeno sostinę Saną. Husiai neseniai atakavo kelis Saudo Arabijos laivus arba privertė juos bent jau pakeisti kursą. Naktį į penktadienį husiai taip pat smogė taikiniams tiesiogiai Saudo Arabijoje, nukentėjo mažiausiai 11 žmonių. Per tolesnes husių atakas Jemeno Maribo provincijoje, vyriausybės duomenimis, žuvo mažiausiai du civiliai.
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