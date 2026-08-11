Jemeno vyriausybė: per husių smūgį laivui Raudonojoje jūroje žuvo keturi žmonės

Tai buvo naujausias mirtinas išpuolis prieš laivą šiame Raudonosios jūros vandens kelyje po to, kai husių sukilėliai praėjusį mėnesį paskelbė apie Saudo Arabijos jūrinę blokadą.
Jemeno vyriausybės transporto ministerija apkaltino husių sukilėlius paleidus salvę ir pranešė apie „tris iš eilės balistinių raketų smūgius“ krovininiam laivui „Tihamah“, kai šis „plaukė per Bab el Mandebo sąsiaurį“.
„Dėl husių atakos prieš laivą, kuris gabeno maisto atsargas, kilo gaisras, žuvo keturi įgulos nariai – trys pakistaniečiai ir vienas indonezietis, o dar keturi įgulos nariai bei vienas gelbėjimo komandos narys buvo sužeisti“, – teigė ministerija.
Šaltinis Jemeno vyriausybės pajėgose, dislokuotose Mochos uostamiestyje, pranešė, kad per šį incidentą žuvo penki žmonės.
Britų jūrų saugumo bendrovė „Vanguard“ anksčiau pranešė, kad per incidentą laive „Tihamah“ žuvo mažiausiai du žmonės, tačiau nepateikė jokios informacijos apie galimą kaltininką.
„Žuvo du įgulos nariai – vienas Pakistano ir vienas Indonezijos pilietis, o dar keturi, tarp kurių – trys Pakistano ir vienas Indonezijos pilietis, buvo sužeisti“, – pridūrė agentūra.
„Vėliau padėti laivui buvo dislokuotas Jemeno karinis jūrų laivynas, kuris pateko po ugnimi, dėl to žuvo dar vienas žmogus“, – pranešė „Vanguard“.
Šis incidentas įvyko po to, kai praėjusį mėnesį žlugo ilgą laiką išsilaikiusios paliaubos Jemeno pilietiniame kare tarp husių ir Saudo Arabijos remiamos bei tarptautiniu mastu pripažintos vyriausybės.
Jungtinių Tautų (JT) remiamas 2022 metų susitarimas žlugo, kai husiai, Iranui blokuojant Hormuzo sąsiaurį, paskelbė jūrų blokadą Saudo Arabijai, smogdami Saudo Arabijos tanklaiviams Raudonojoje jūroje ir karalystės naftos infrastruktūrai.
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