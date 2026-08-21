JT: Ebolos viruso protrūkis auga eksponentiškai

Anot jo, atvejų skaičius siekė virš 5 tūkst., o mirčių atvejų skaičius „didėja kasdien“.
Afrikos Sąjungos sveikatos agentūros duomenimis, Ebolos viruso protrūkis jau dabar yra didžiausias per visą šalies istoriją. Viruso protrūkis „auga eksponentiškai“, reporteriams Ženevoje sakė Julienas Harneisas, kalbėdamas iš KDR.
Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) ketvirtadienį pranešė, kad Ebolos viruso paveikta KDR gaus 70 tūkst. dozių vakcinos, patvirtintos apsaugoti nuo šio viruso, tačiau ne nuo tos atmainos, kuri plinta šalyje.
Vakcinos „Ervebo“, kuri įrodyta kaip saugi ir efektyvi prieš Ebolos viruso Zairo atmainą, dozes išleidžia Tarptautinė vakcinų tiekimo koordinavimo grupė tyrimams ir ribotam naudojimui kovojant su mirtinos mažiau paplitusios Bundibugjo viruso atmainos protrūkiu, teigiama PSO pranešime.
Manoma, kad gegužės 15 dieną paskelbtas 17-asis KDR Ebolos viruso protrūkis iki to laiko jau plito kelias savaites.
Jis apėmė regionus šiaurėje ir rytuose, kur valstybės veikla yra silpna, sveikatos apsaugos infrastruktūra iš esmės nepakankama, o daugybė ginkluotų grupuočių dominuoja jau kelis dešimtmečius.
Ebola plinta per kontaktą su kūno skysčiais ir sukelia hemoraginę karštligę. Per pastaruosius 50 metų Afrikoje nuo jos mirė daugiau nei 15 tūkst. žmonių.
Nėra jokios patvirtintos vakcinos ar specialaus gydymo Bundibugjo viruso atmanai, sukeliančiai dabartinį protrūkį.
Šio mėnesio pradžioje PSO vakcinų ekspertai rekomendavo atlikti visapusiškus „Ervebo“, vienintelės esamos patvirtintos Ebolos vakcinos, tyrimus su žmonėmis, siekiant išsiaiškinti, ar ji suteikia kryžminę apsaugą nuo Bundibugjo atmainos.
Vakcina „Ervebo“ pasirodė esanti saugi ir sėkminga gindama nuo labiau paplitusios Zairo atmainos. PSO ekspertai teigė, kad ankstyvieji duomenys, ypač iš tyrimų su gyvūnais, parodė, jog ji taip pat gali suteikti tam tikrą apsaugą nuo Bundibugjo atmainos.
Naujausi komentarai