JT: naujakurių smurtas Vakarų Krante tik intensyvėja

JT žmogaus teisių biuras teigė, kad izraeliečių naujakurių išpuoliai ir naujų nausėdijų kūrimas „pasiekė visų laikų rekordą“, todėl šalys privalo imtis veiksmų okupacijai užbaigti.
„Mums kelia didelį nerimą Izraelio vyriausybės pranešimas apie planus toliau didinti nausėdijų ir gyvenviečių skaičių, taip pat atviri Izraelio lyderių raginimai keršyti ir taikyti kolektyvines bausmes palestiniečių bendruomenėms, kuriuos lydi grasinimai paversti Vakarų Krantą dar vienu Gazos Ruožu“, – savo pareiškime teigė JT žmogaus teisių biuro atstovė spaudai Ravina Shamdasani.
2024 m. liepos mėn. paskelbtoje išsamioje, neįpareigojančioje „patariamojoje nuomonėje“ TTT pareiškė, kad dešimtmečius trunkanti Izraelio okupacija Palestinos teritorijoje yra neteisėta.
„(Izraelis – ELTA) turi pareigą kuo greičiau nutraukti savo neteisėtą buvimą tose teritorijose“, – sakė teismui pirmininkavęs Nawaf Salam.
Smurtas Vakarų Krante smarkiai išaugo nuo karo Gazos Ruože pradžios po grupuotės „Hamas“ 2023 m. spalio 7 d. surengto išpuolio prieš Izraelį.
Vakarų Krante beveik kasdien vyksta Izraelio naujakurių išpuoliai ir periodiški reidai į palestiniečių kaimus.
R. Shamdasani teigė, kad nuo praėjusio ketvirtadienio Vakarų Krante, kurį Izraelis okupuoja nuo 1967 m., žuvo aštuoni palestiniečiai, tarp jų – berniukas, taip pat du Izraelio kariuomenės nariai.
„Naujakuriai ir Izraelio saugumo pajėgos, dažnai veikdami išvien, puldinėjo vietines bendruomenes, smurtavo prieš šeimas, naikino ir konfiskavo turtą bei degino mečetes“, – sakė ji.
„Judėjimo apribojimai dabar dar labiau sugriežtinti, todėl palestiniečiai negali pasiekti būtiniausių paslaugų“, – pridūrė JT žmogaus teisių biuro atstovė spaudai.
Valstybes ragino imtis skubių veiksmų
Praėjusį penktadienį Telo kaime įvyko mirtini susirėmimai tarp Izraelio naujakurių ir palestiniečių, kurių metu žuvo keturi palestiniečiai ir du izraeliečiai.
Vėliau Izraelio kariuomenė Nabluso mieste ir keliuose aplinkiniuose miesteliuose surengė reidą, po kurio paskelbė areštavusi dešimtis palestiniečių ir pradėjusi „kovos su terorizmu“ operaciją Vakarų Krante.
Naktį iš šeštadienio į sekmadienį palestiniečių pareigūnai pranešė apie izraeliečių naujakurių padegtas dvi mečetes.
„Izraeliečių naujakurių išpuoliai bei nausėdijų ir gyvenviečių kūrimas pasiekė visų laikų rekordą, todėl trečiosios šalys privalo skubiai ir vieningai imtis veiksmų, kad sustabdytų besitęsiantį palestiniečių žudymą ir nuosavybės atėmimą bei užbaigtų Izraelio okupaciją“, – sakė R. Shamdasani.
Šie jos komentarai paskelbti po antradienį JT Saugumo Taryboje nuskambėjusio JT Artimųjų Rytų taikos proceso specialiojo koordinatoriaus pavaduotojo Ramizo Alakbarovo įspėjimo, kad padėtis Vakarų Krante „sparčiai blogėja“.
Remiantis palestiniečių duomenimis, nuo karo Gazos Ruože pradžios Izraelio kariuomenė ar naujakuriai nužudė mažiausiai 1 097 palestiniečius, įskaitant sukarintų grupuočių narius.
Pasak oficialių Izraelio duomenų, per palestiniečių išpuolius ar Izraelio karinių operacijų metu žuvo mažiausiai 48 izraeliečiai, įskaitant civilius ir saugumo pajėgų narius.
Neįskaičiuojant Izraelio aneksuotos Rytų Jeruzalės, Vakarų Krante gyvena apie 3 mln. palestiniečių, o tarptautinės teisės požiūriu neteisėtose nausėdijose įsikūrę daugiau nei 500 tūkst. izraeliečių.
(be temos)