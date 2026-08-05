JT: po karo namo grįžta daugiau nei 800 tūkst. libaniečių

Apie tai paskelbta antradienio vakarą, Libanui ir Izraeliui Romoje pradėjus naują JAV remiamų derybų dėl kovų nutraukimo etapą, truksiantį iki ketvirtadienio.
JT humanitarinių reikalų agentūra OCHA teigė, kad, „liepos 30 dienos duomenimis, į savo kilmės vietas pradėjo grįžti 821 077 žmonės“, tačiau pridūrė, kad daugiau kaip 360 tūkst. žmonių tebėra perkelti, iš jų apie 26 tūkst. gyvena vyriausybės prieglaudose.
„Hezbollah“ į platesnį karą Artimuosiuose Rytuose Libaną įtraukė kovą, palaikydama savo rėmėją Iraną ir apšaudydama Izraelį raketomis.
Izraelis atsakė intensyviais antskrydžiais ir antžemine invazija, per kurią, Libano teigimu, žuvo per 4,3 tūkst. žmonių, o įnirtingiausių kovų metu buvo perkelta daugiau nei milijonas gyventojų.
Smurtas sumažėjo birželį pasirašius preliminarų JAV ir Irano susitarimą dėl platesnio regioninio konflikto sprendimo, apimantį paliaubas Libane, bei po JAV remiamo Izraelio ir Libano susitarimo.
Tačiau Libanas toliau praneša apie pavienius Izraelio smūgius, apšaudymus ir sprogdinimus pietiniuose kaimuose, kur dalį teritorijos yra okupavusios Izraelio pajėgos.
OCHA teigimu, dėl karo padarytos žalos vandens ir elektros infrastruktūrai daugiau kaip 700 tūkst. žmonių Pietų Libane, kur gyvena dauguma dėl karo perkeltų asmenų, smarkiai pablogėjo vandens tiekimas.
Birželį Vašingtone vykusiose derybose Izraelis ir Libanas susitarė dėl pagrindų susitarimo, apimančio „Hezbollah“ nusiginklavimą, laipsnišką Izraelio pajėgų išvedimą iš Libano pietų ir Libano kariuomenės dislokavimą regione, pradedant nuo vadinamųjų bandomųjų zonų.
Visgi „Hezbollah“ atmetė susitarimą ir atsisako nusiginkluoti, o grupuotės lyderis Naimas Qassemas pareiškė, kad tiesioginės derybos Libanui atneš „tik gėdą, pažeminimą ir nuolatinius kompromisus“.
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