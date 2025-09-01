„Mes priėmėme sprendimą, jog Gazoje vyko ir toliau vyksta genocidas, o atsakomybė krenta Izraelio valstybei“, – naujienų agentūrai AFP teigė Navi Pillay, nepriklausomos JT tarptautinės tyrimų komisijos dėl okupuotų palestiniečių teritorijų vadovė.
JT tyrėjai: Izraelis Gazoje vykdo genocidą
2025-09-16 10:43
Jungtinių Tautų (JT) tyrėjai antradienį pareiškė, jog nuo 2023-iųjų spalio Izraelis Gazoje vykdo genocidą, su tikslu teritorijoje sunaikinti palestiniečius.
JT tyrėjai: Izraelis Gazoje vykdo genocidą / Scanpix nuotr.
