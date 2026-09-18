JT: Ukrainoje šimtai civilių ir karo belaisvių patyrė seksualinę prievartą

JT Žmogaus teisių biuras 89 proc. dokumentuotų atvejų priskyrė „Rusijos institucijoms, įskaitant ginkluotųjų pajėgų narius, kalėjimų tarnybą ir nacionalinio saugumo tarnybą“.
Likusią 11 proc. dalį biuras priskyrė „Ukrainos institucijoms“, pažymėdamas, kad abi šalys privalo nedelsdamos ištirti šiuos veiksmus ir patraukti kaltininkus atsakomybėn.
„Nuo 2022-ųjų vasario 24 dienos, kai prasidėjo Rusijos puolimas prieš Ukrainą, iki šių metų liepos pabaigos buvo užfiksuoti 1 004 seksualinės prievartos atvejai“, – rašoma JT agentūros ataskaitoje.
„Seksualinė prievarta Ukrainoje buvo naudojama prieš civilius ir karo belaisvius kaip šokiruojantis kankinimų, bauginimo ir prievartos metodas“, – teigiama dokumente.
20 puslapių ataskaita parengta remiantis konfidencialiais interviu „su šimtais aukų ir seksualinę prievartą išgyvenusių asmenų, kurią vykdė abi šalys“, taip pat teismo dokumentais bei oficialiais įrašais.
„Esu giliai sunerimęs dėl mūsų ataskaitoje užfiksuotų šių pasibjaurėtinų veiksmų paplitimo ir bijau, kad jie beveik neabejotinai tęsiasi nuolatinio smurto, kurį kasdien matome Ukrainoje, fone“, – sakoma JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro Volkerio Turko pranešime.
JT žmogaus teisių biuro komandos Ukrainoje vadovė Danielle Bell žurnalistams Ženevoje sakė, kad dokumentuoti atvejai yra „tik maža dalis tikrovės“, nes JT tyrėjai galėjo pakalbinti tik apie 10 proc. abiejų pusių paleistų kalinių ir negalėjo patekti į Rusijos pajėgų kontroliuojamus Ukrainos regionus.
„Dauguma seksualinės prievartos aukų buvo vyrai, ypač sulaikymo vietose, tačiau nukentėjo ir moterys bei vaikai, daugiausia okupuotose Ukrainos teritorijose“, – nurodoma ataskaitoje.
„Įvykdyti pažeidimai apima grupinį išžaginimą, išžaginimą, lytinių organų žalojimą, elektros šoką ir smūgius į lytinius organus bei kitus žeminančius seksualinio pobūdžio veiksmus“, – teigiama joje.
Jauniausia JT užfiksuota išžaginimą patyrusi auka buvo ketverių metų mergaitė, o vyriausia – 82-ejų moteris. Abiem atvejais atsakomybę JT priskyrė Rusijos institucijoms.
Beveik pusė pažeidimų, kuriais ukrainiečiai kaltinami Rusijos ir kitų užsienio karo belaisvių atžvilgiu, taip pat „apėmė grasinimus seksualine prievarta“, pranešė JT.
V. Turkas paragino Rusiją išvesti savo karines pajėgas iš Ukrainos, laikantis privalomos tarptautinės teisės.