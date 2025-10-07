JT vadovas reikalauja „Hamas“ besąlygiškai ir nedelsiant paleisti įkaitus

Kalbėdamas per antrąsias karą Gazos Ruože išprovokavusio „Hamas“ išpuolio Izraelyje metines, Antonio Guterresas pasmerkė „nesuvokiamo masto humanitarinę katastrofą“ ir pakartojo, kad būtinai reikia „besąlygiškai ir nedelsiant paleisti įkaitus (...), užbaigti visų kančias (ir) dabar pat nutraukti karo veiksmus Gazos (Ruože), Izraelyje ir regione“.
„Po dvejų traumos metų privalome pasirinkti viltį. Dabar“, – sakė jis.
A. Guterreso komentaras pasirodė pasauliui minint palestiniečių islamistų organizacijos „Hamas“ išpuolio Pietų Izraelyje – kruviniausios dienos valstybės istorijoje – antrąsias metines.
Per tą išpuolį palestiniečių kovotojai įsiveržė iš Gazos Ruožo į Pietų Izraelio bendruomenes ir ten vykusį muzikos festivalį, šaudydami, leisdami raketas ir svaidydami granatas.
Per ataką žuvo 1 219 žmonių, daugiausia civilių, rodo naujienų agentūros AFP kaupiami duomenys, paremti oficialia Izraelio informacija.
Islamistai taip pat paėmė 251 įkaitą, iš kurių 47 vis dar yra Gazos Ruože. Izraelio kariuomenė teigia, kad 25 iš jų yra žuvę.
Per Izraelio atsakomąją karinę kampaniją Gazos Ruože žuvo mažiausiai 67 160 palestiniečių, rodo „Hamas“ valdomos teritorijos Sveikatos apsaugos ministerijos duomenys, kuriuos Jungtinės Tautos (JT) laiko patikimais.
Pasauliui vis labiau spaudžiant užbaigti karą Gazos Ruože, JAV prezidentas Donaldas Trumpas pristatė 20 punktų planą, kuriame numatomas ugnies nutraukimas, visų įkaitų paleidimas, „Hamas“ nusiginklavimas ir laipsniškas Izraelio pasitraukimas iš Gazos Ruožo.
JT generalinis sekretorius šį pasiūlymą gyrė kaip „progą, kuria privalu pasinaudoti, kad būtų užbaigtas šis tragiškas konfliktas“.
„Nuolatinis ugnies nutraukimas ir patikimas politinis procesas yra būtini siekiant užkirsti kelią tolesniam kraujo liejimui ir sudaryti sąlygas taikai“, – sakė A. Guterresas.
„Tarptautinė teisė privalo būti gerbiama“, – pridūrė jis.
