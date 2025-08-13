 JT: yra informacijos apie Izraelio pajėgų seksualinį smurtą prieš palestiniečius

2025-08-13 09:27
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Jungtinių Tautų (JT) generalinis sekretorius Antonio Guterresas teigia turintis patikimos informacijos, kad Izraelio saugumo pajėgos naudojo seksualinį smurtą prieš palestiniečių kalinius.

JT: yra informacijos apie Izraelio pajėgų seksualinį smurtą prieš palestiniečius / Scanpix nuotr.

Kaltinimai, kuriuos A. Guterresas išsakė laiške Izraelio ambasadoriui JT Danny‘iui Danonui, esą susiję su incidentais keliuose kalėjimuose, vienam sulaikymo centre bei vienoje karinėje bazėje,  D. Danonas tinkle „X“ kaltinimus atmetė.

A. Guterresas laiške, kurį parašė prieš paskelbiant kasmetinę JT ataskaitą apie seksualinį smurtą, teigė, jog buvo sunku rinkti įrodymus, nes JT stebėtojams nebuvo leista patekti į minėtus pastatus. „Skubiai raginu Izraelio vyriausybę imtis būtinų priemonių, kad būtų nutrauktas bet koks seksualinis smurtas“, – pabrėžė A. Guterresas.

JT ambasadorius D. Danonas, kuris paskelbė vidaus susirašinėjimui skirtą laišką, kritikavo JT vadovą. Generalinis sekretorius vėl „rėmėsi nepagrįstais kaltinimais, paremtais tendencingais pareiškimais“. JT esą turėtų susikoncentruoti į „šokiruojančius „Hamas“ karo nusikaltimus“ ir „neatidėliotiną visų įkaitų paleidimą“. Izraelis, anot ambasadoriaus, toliau gins savo piliečius ir veiks laikydamasis tarptautinės teisės.

Šiame straipsnyje:
Izraelis
Gaza
seksualinis smurtas

