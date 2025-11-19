 JT žmogaus teisių vadovas sako esąs pasibaisėjęs naujausiais Rusijos smūgiais Ukrainoje

JT žmogaus teisių vadovas sako esąs pasibaisėjęs naujausiais Rusijos smūgiais Ukrainoje

2025-11-19 22:23
BNS inf.

Jungtinių Tautų (JT) žmogaus teisių vadovas Volkeris Turkas (Volkeris Tiurkas) trečiadienį pareiškė esąs pasibaisėjęs dėl civilių aukų skaičiaus per Rusijos smūgius Vakarų Ukrainoje esančiame Ternopilyje, pareikalavusius mažiausiai 25 žmonių, įskaitant trijų vaikų, gyvybių.

Volkeris Turkas
Volkeris Turkas / AP nuotr.

