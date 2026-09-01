Kai kur Latvijoje ir Estijoje – oro pavojus

Latvijos Nacionalinės ginkluotosios pajėgos (NBS) pranešė apie nustatytą potencialią grėsmę virš Alūksnės savivaldybės. Reaguojant į tai, pakilo NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai.
Vietos gyventojai buvo raginami likti patalpose, laikytis „dviejų sienų principo“, uždaryti langus ir duris. Pastebėjus žemai skrendantį, įtartiną ar pavojingą objektą, buvo nurodyta skambinti skubiosios pagalbos tarnybų numeriu 112.
Maždaug pusantros valandos anksčiau geltonas, žemesnio lygio, perspėjimas apie galimą grėsmę oro erdvėje buvo paskelbtas Ludzos savivaldybėje, tačiau vėliau jis buvo atšauktas.
Oro pavojus Alūksnės savivaldybėje buvo atšauktas 4 val. 17 min. vietos ir Lietuvos laiku.
Šią vasarą Latgalos ir Vidžemės gyventojai ne kartą gavo perspėjimus į savo mobiliuosius telefonus apie potencialias grėsmes oro erdvėje. Be to, Latvijoje yra sudužę ir sprogę užsienio dronų.
Kelis kartus tokius dronus numušė NATO naikintuvai. Visi dronų incidentai greičiausiai buvo susiję su Rusijos ir Ukrainos kare naudojamais aparatais, priartėjusiais prie Latvijos oro erdvės ar į ją įskridusiais.
Rugpjūčio pradžioje naujienų portalas „15min.lt“, remdamasis Lietuvos karinės žvalgybos turima informacija, pranešė, kad Rusija svarsto galimybę naudoti ukrainietiškus dronus atakoms prieš kritinę infrastruktūrą Baltijos šalyse.
Artėjo prie Narvos
Tai patvirtino Estijos karinių oro pajėgų vadas brigados generolas Riivo Valge.
Apie šiuos įvykius R. Valge papasakojo ryto laidoje „Terevisioon“. Pasak jo, apie 2 val. nakties vietos (ir Lietuvos) laiku buvo pastebėta, kad Ukraina vykdo didelio masto dronų ataką prieš Rusiją, o netoli Estijos sienos užfiksuotas apie dešimties dronų judėjimas.
„Deja, apie 3 val. nakties vienas iš šių dronų pasuko link Narvos, todėl išplatinome viešą įspėjimą. Pirmiausia aktyvavome savo antžemines oro gynybos sistemas, o netrukus iš Emario pakilo naikintuvai“, – teigė jis.
Kiek vėliau paaiškėjo, kad link Narvos skridęs dronas pasuko atgal į Rusijos pusę ir Estijos oro erdvės nepažeidė.
„Tačiau maždaug po pusvalandžio pietryčių Estijoje įvyko antras incidentas su dronu. Šis kirto Estijos sieną ir kurį laiką skriejo pasienio zonoje. Jo elgesys buvo nenuspėjamas, be to, privalau priminti, kad tiesiai už mūsų sienos buvo dar daugiau šių dronų“, – teigė jis.
„Laimei, dronai Estijoje nesudužo, o mūsų naikintuvams nereikėjo atidengti ugnies, todėl ant žemės nėra jokių nukritusių raketų liekanų. Iki 5 val. nakties situacija anapus sienos aprimo, todėl galėjome atšaukti įspėjimą“, – tvirtino karininkas.
Karinių oro pajėgų vadas patikino, kad šiuo metu situacija yra rami ir Estijos gyventojai turėtų susikoncentruoti į mokslo metų pradžią.
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